DC FanDome revient avec des nouvelles des héros de la marque

DC FanDome éblouira à nouveau les adeptes de CC avec une réunion en ligne exclusive qui aura lieu prochainement samedi 16 octobre. Cette nouvelle édition sera disponible sur Twitch, YouTube, Twitter et Facebook, afin que personne ne manque aucune des alternatives qui seront présentées dans l’événement spectaculaire qui fait avancer différentes nouvelles du multivers DC. Films, séries, jeux vidéo et bien d’autres contenus auront leur place dans le DC FanDome.







+ Films

L’événement présentera la nouvelle bande-annonce de Les Homme chauve-souris, nouveau contenu de DC Super-Mascot League, la première image de Adam noir, un coup d’oeil Éclat et des images des coulisses de Aquaman et le royaume perdu en plus de Shazam ! La fureur des Dieux.

+ Télévision

Il y aura des avant-premières des nouvelles saisons de Batwoman, Flash, Superman et Lois et Dent sucrée. Un hommage d’adieu à Super Girl qui touche à sa fin, après six saisons. La célébration des 100 épisodes de DC : Les Légendes de Demain; la première avance de Naomi, un nouveau drama et un aperçu du prochain épisode de DC : Fille des étoiles.

+ HBO Max

La plateforme de streaming partagera du contenu exclusif de Pacificateur, la série créée par James Gunn et mettant en vedette Jean Cena. Il y aura également des informations sur des émissions DMZ limitées et des surprises de titres comme Titans et Patrouille du destin.

+ Animations

Il y aura un aperçu de la série limitée Aquaman : Roi de l’Atlantide et un aperçu du spectacle pour adultes Harley QuinnIls révéleront également l’apparence du Chevalier de la nuit au Batman : l’homme masqué et certains de Jeune justice : Fantômes.

+ Films d’animation

Nous allons profiter d’un aperçu du film Injustice, basé sur le jeu vidéo populaire, mettant en vedette Superman et le reste du Justice League. De plus, il y aura une bande-annonce exclusive de Catwoman : Traquée, un tout nouveau film d’animation.

L’accès à DC FanDome est absolument gratuit depuis n’importe quel appareil connecté à Internet. Les horaires de l’événement ? Cette année, la durée de la réunion sera de 4 heures à partir de 10h00 HAP (12h00 Mexique et Colombie, 14h00 Argentine et Chili, 19h00 Espagne) Il y aura une expérience spéciale pour les plus petits sur dckidsfandome.com.