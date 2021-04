‘DC FanDome’ annonce un retour surprenant en octobre 2021

2020, la première année de la pandémie de Covid-19, a présenté l’un des événements virtuels les plus réussis jamais organisés: «DC FanDome», une convention virtuelle au cours de laquelle DC Comics et Warner Bros Pictures ont uni leurs forces pour présenter les meilleures nouvelles et mises à jour de votre la franchise.

Après 24 heures de transmission anticipant le meilleur du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, des bandes dessinées et autres propriétés de DC Comics, qui a eu lieu en août dernier, ‘DC FanDome’ a annoncé son surprenant retour à la fin de 2021.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La sixième saison de « Legends of Tomorrow » présente une nouvelle bande-annonce

Les organisateurs de DC FanDome ont annoncé la nouvelle date prévue pour le 16 octobre 2021. Puisque «The Suicide Squad» sera présenté en première quelques mois avant l’événement, il est probable que cela se concentrera sur les films à venir tels que «The Flash». , « Shazam: Fury of the Gods » ou « The Batman ».

DC Comics propose également une large gamme de séries télévisées, la grande majorité d’entre elles exclusives au catalogue HBO Max (plate-forme qui arrivera en Amérique latine cet été), donc les nouvelles saisons de « Doom Patrol », « Harley Quinn », » Young Justice »ou la série tant attendue« Peacemaker », mettant en vedette John Cena, pourraient faire partie des annonces de cet événement aux côtés des productions de The CW.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Michael B.Jordan répond aux rumeurs selon lesquelles il serait le nouveau Superman

On ne sait pas encore si cette nouvelle édition de « DC FanDome » aura un élément de participants en face à face, mais les organisateurs de l’événement ont confirmé qu’elle aura à nouveau une portée mondiale, permettant à tous les fans de DC de pouvoir regarder il simultanément sans restriction par régions.

Malgré ses légers inconvénients techniques, l’édition 2020 s’est avérée avoir une audience plus élevée que la version virtuelle du San Diego Comic-Con, il n’est donc pas surprenant que DC ait à nouveau décidé d’organiser son propre événement virtuel.