DC FanDome a triplé l’audience de l’année dernière

DC FanDome est devenu une ressource précieuse pour WarnerMedia lorsqu’il s’agit de présenter les fans de DC Comics, avec de nouveaux rapports suggérant qu’il aurait triplé le nombre de téléspectateurs dans son édition du 16 octobre par rapport à ses débuts en 2020, donc sa présence sur le Internet pourrait être fait attendre l’année prochaine même après la fin de la pandémie.

L’événement a servi de plate-forme idéale pour les fans de DC pour voir les premières avant-premières exclusives de leurs films, séries et jeux vidéo préférés de la franchise, ainsi que pour entendre de nouvelles actualités liées aux nouveaux titres qui y seront publiés, étant les temps forts de cette année le premier trailer de « Black Adam » ou le deuxième trailer de « The Batman ».

Deadline a partagé une déclaration d’Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia Studios and Networks, dans laquelle il assure que l’édition 2021 du DC FanDome a dépassé les attentes de l’entreprise en triplant le trafic des téléspectateurs par rapport à l’année dernière. « Nous continuons d’innover dans toute l’entreprise au service de nos fans et je ne saurais trop insister sur la créativité et le travail acharné qui ont été consacrés à cet événement numérique mondial hautement organisé. »

« Nous avons donné aux fans ce qu’ils voulaient, le meilleur de DC, et leur engagement et leur réponse ont été fantastiques. Nous sommes aussi enthousiastes qu’eux de fournir l’excellent contenu présenté du DC FanDome », conclut Sarnoff dans sa déclaration.

L’édition 2021 du DC FanDome était disponible en 12 langues dans 202 pays. devenant la tendance numéro 1 sur Twitter lors de sa diffusion aux États-Unis durant les huit heures de sa diffusion, en plus d’apparaître dans le Top 50 dans environ 53 pays à travers le monde.

DC FanDome a eu lieu le samedi 16 octobre à partir de midi avec sa diffusion principale via DCFanDome.com avec environ 50 plateformes numériques supplémentaires à distribuer, notamment YouTube, Twitch, Facebook et Twitter, y compris des centaines de diffusions et de créateurs de contenu générant des commentaires en direct lors de leur diffusion.