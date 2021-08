DC FanDome a révélé de nouveaux détails sur son édition 2021

Cela fait déjà un peu plus d’un an que le circuit des conventions en face-à-face dans la sous-culture geek a été diminué par la présence de Covid-19 dans le monde, ce qui a conduit à la création de « DC FanDome », un immense virtuel événement au cours duquel DC Comics, en collaboration avec Warner Media, présente le meilleur des prochaines sorties de cet éditeur de premier plan et leurs produits dérivés.

Una segunda edición de “DC FanDome” ha sido preparada para su regreso el próximo mes de octubre el día sábado 16 desde las 12 del mediodía, contando con toda clase de novedades sobre el mundo de los cómics, películas, series de televisión, videojuegos y encore beaucoup de choses.

DC FanDome 2020 a été la première expérience virtuelle mondiale de fans de ce genre et a présenté chaque aspect de l’univers DC avec une échelle et un accès sans précédent », a déclaré Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia à travers une déclaration, anticipant la présence de nouvelles surprises préparées pour les fans de DC. Des bandes dessinées.

Dans la section cinématographique, la sortie d’une nouvelle bande-annonce de « The Batman » est attendue, un premier aperçu de « Black Adam », qui a terminé son tournage cette année, un aperçu du tournage de « The Flash » et un « derrière de caméras « pour » Aquaman et The Lost Kingdom « et » Shazam! Fureur des Dieux ».

Dans la section télévision, nous aurons un premier aperçu de « Peacemaker », spin-off de « The Suicide Squad » avec John Cena. De nouveaux détails sur « Aquaman: King of Atlantis » et « Batman: Caped Crusader » sont attendus, ainsi que des détails sur certains favoris du public comme « Harley Quinn », « Titans », Legends of Tomorrow, « » The Flash » et » Superman. & Lois « .

Souligne l’absence de « The Sandman », qui aura peut-être son propre espace dans la présentation que Netflix prépare pour la fin de l’année. Les dates de sortie des jeux vidéo « Gotham Knights » et « Suicide Squad: Kill the Justice League » devraient être révélées.

Il y aura également des panneaux spéciaux pour les bandes dessinées telles que « Batman: Fear State », « Black Manta », Wonder Woman Historia « , parmi beaucoup d’autres. Les inscriptions pour accéder gratuitement à l’événement se feront sur le lien suivant.