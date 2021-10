DC Fandome 2021: voici tous les grands films et émissions de télévision de DC à venir ce week-end

DC Fandome en 2020 a été un grand succès et a donné aux fans de DC beaucoup à attendre. 2021 a vu le début de Ligue de justice de Zack Snyder, Superman et Loïs, et La brigade suicide. Ce ne sont que quelques-uns des films et des émissions de télévision présentés à DC Fandome l’année dernière. L’événement de cette année pourrait être encore plus important, car DC propose une gamme impressionnante de contenus prêts à être présentés en avant-première, ainsi que de nombreux invités incroyables qui viennent le montrer.

Les fans de DC vont avoir une surcharge de premiers regards sur de nombreux projets à venir de DC. Voici tous les grands films et émissions de télévision à venir sur DC Fandome 2021

Aquaman et le royaume perdu

Aquaman et le royaume perdu est la suite à venir de Aquaman, qui a été un immense succès au box-office. James Wan revient à la réalisation et Jason Mamoa revient également en tant que héros titulaire. Parmi les autres acteurs de retour, citons Amber Heard dans le rôle de Mera, Patrick Stewart dans le rôle d’Orm Marius et Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de Black Manta. Peu de choses ont été révélées en termes d’histoire pour le moment, mais le film est actuellement en production. Aquaman et le royaume perdu sortira le 16 décembre 2022.

Le Batman

Cela pourrait être le plus grand panneau pour DC Fandome en tant que sortie pour Le Batman arrive relativement bientôt. Le Batman verra Robert Pattinson jouer le rôle de Bruce Wayne/Batman avec Matt Reeves pour diriger. Pattinson lui-même a même taquiné quelque chose de grand à venir à DC Fandome, y compris un nouveau regard sur Catwoman de Zoe Kravitz. Le reste de la distribution comprend Colin Farrell dans Le Pingouin, Paul Dano dans Le Riddler, Jeffrey Wright dans James Gordon et Andy Serkis dans Alfred Pennyworth.

Une bande-annonce a été publiée lors de l’événement Fandome de l’année dernière et elle a brisé Internet. La bande-annonce promet un tour sombre sur Batman avec une violence brutale et un Gotham obsédant. Cependant, ce film n’aura pas lieu dans le DCEU principal et sera entièrement dans son propre univers. Le Batman devrait entrer dans les salles le 4 mars 2022.

Adam noir

Adam noir verra Dwayne Johnson assumer le rôle de l’anti-héros titulaire. Le personnage est un ancien Égyptien qui a été emprisonné pendant 5 000 ans après avoir été corrompu par le pouvoir de Shazam. En plus de la première apparition de Black Adam, il a été annoncé que Adam noir présentera la Justice Society of America.

La Justice Society comprend Noah Centineo dans Atom Smasher, Aldis Hodge dans Hawkman, Quintessa Swindell dans Cyclone et Piers Brosnan dans Doctor Fate. Jaume Collett-Serra devrait réaliser avec un scénario écrit par Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Il y a de fortes chances que nous puissions voir un premier aperçu des images de ce film à Fandome, mais rien n’est confirmé. Adam noir fera ses débuts dans les salles le 29 juillet 2022.

L’univers CW

ArrowVerse de CW poursuit toujours son gigantesque univers de contenu DC. Chez DC Fandome, les fans de ces émissions peuvent consulter des panneaux, soulignant à quoi s’attendre dans les saisons à venir. Ces émissions comprennent Batwoman, Le flash, Légendes de demain, Naomi, Fille des étoiles, Superman et Loïs, et Super Girl. Super Girl entame sa sixième et dernière saison.

DC League of Super-Pets

En parlant de Dwayne Johnson, il y apparaîtra également, bien que sous une forme animée. DC’s League of Super-Pets est un film d’animation à venir mettant en vedette de nombreux animaux emblématiques des bandes dessinées DC. Les stars seront Johnson dans le rôle de Krypto, le chien de Superman, et Kevin Hart dans celui d’Ace the Bat-Hound, le chien de Batman. Le reste de la distribution vocale impressionnante comprend Kate McKinnon, Vanessa Bayer, John Krasinski, Diego Luna, Natasha Lyonne, Jameela Jamil, Keanu Reeves et Marc Maron dans le rôle de Lex Luthor. Ce film sortira le 20 mai 2022.

DMZ

DMZ est une série à venir d’Ava Duvernay. Cette série limitée comptera quatre épisodes et est basée sur la bande dessinée DC/Vertigo du même nom. L’histoire se déroule dans un futur où l’Amérique est plongée dans une guerre civile profonde et où Manhattan a été détruite, la laissant comme une zone démilitarisée (DMZ) isolée du reste du monde.

Rosario Dawson incarne Alma Ortega, un médecin intrépide et féroce qui se rend à New York pour retrouver son fils perdu. Le casting comprend également Benjamin Bratt, Hoon Lee, Freddie Miyares et Jordan Preston Carter. Il n’y a pas encore de date de sortie, mais DMZ sortira en exclusivité HBO Max.

Patrouille du destin

Le spectacle le plus bizarre de DC en est déjà à sa troisième saison et aura dépassé la mi-parcours au moment où DC Fandome se produira. Cependant, il y aura toujours un panel présentant la saison 3 de cette série. Patrouille du destin est actuellement diffusé sur HBO Max.

Le flash

Le flash est enfin en production et en route. Après des années de développement, Le flash, avec Ezra Miller, viendra du réalisateur Andy Muschietti. Ce film est adapté de la bande dessinée populaire Flashpoint où Barry Allen remonte le temps pour sauver sa mère et finit par perturber la chronologie.

Le flash va être un énorme film de DC car il verra également le retour de Ben Affleck et Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne/Batman. Sasha Calle fera également ses débuts en tant que Supergirl. Le flash devrait atterrir dans les salles le 4 novembre 2022.

Harley Quinn

Harley Quinn, la série animée, entame sa troisième saison. Cette série est devenue un favori des fans car elle est complètement brute et hilarante, mais elle donne également un regard introspectif sur le personnage de Harley Quinn, exprimé par Kaley Cuoco. La relation entre Quinn et Poison Ivy (Lake Bell) est un autre élément que les fans veulent voir davantage. La saison 3 n’a pas encore de date de sortie confirmée, mais nous pourrions en savoir plus sur Fandome.

Pacificateur

Créé par James Gunn, Pacificateur est un spin-off de La brigade suicide (réalisé par Gunn) avec John Cena, reprenant son rôle du film. La série présente également des membres de l’équipe d’Amanda Waller (Viola Davis), qui se sont retournés contre elle dans le film. En plus de Cena, le casting comprend Jennifer Holland, Steve Agee, Freddie Stroma, Danielle Brooks, Robert Patrick et Nhut Lee. La série comportera huit épisodes et sera diffusée sur HBO Max en janvier 2022.

Shazam ! La fureur des dieux

Shazam est de retour dans la prochaine suite Fury of the Gods. Zachary Levi revient en tant que héros du titre avec David F. Sandberg qui revient également à la réalisation. Asher Angel, Jack Dylan Grazer et Djimon Honsou sont également de retour. Les nouveaux venus dans cette série sont Rachel Zegler, Lucy Liu et Helen Mirren en tant que Daughters of Atlas. Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur l’histoire, mais le film devrait sortir le 2 juin 2023.

Dent sucrée

Dent sucrée a fait ses débuts cet été sur Netflix et a rapidement été renouvelé pour une deuxième saison. La saison 2 sera mise en avant au DC Fandome. Cette série est basée sur une bande dessinée de DC qui se déroule dans un monde apocalyptique où la majorité de la population humaine a été anéantie par une maladie appelée The Sick. Cela conduit également à l’émergence de bébés hybrides mi-humains, mi-animaux. La saison 2 n’a pas de date de sortie actuelle, mais elle est en route.

Titans

Titans est au milieu de sa troisième saison et DC Fandome aura lieu juste avant la finale de la saison. Ce panel donnera très probablement aux fans un aperçu de la finale tout en faisant également allusion à ce qui pourrait arriver dans les saisons à venir. Titans est diffusé sur HBO Max et est plus sombre face à de nombreux super-héros plus jeunes de l’univers DC.

Sujets : DC FanDome