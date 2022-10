DC : Easter Eggs et références présentes dans Black Adam

Bandes dessinées DC

Black Adam reçoit un excellent accueil de la part du fandom de DC Comics et le film contient des œufs de Pâques et des références pour le plaisir de tous.

Adam noir suit l’histoire de Teth Adam, un homme qui a reçu les pouvoirs des dieux égyptiens à Kahndaq où il est enfin libéré pour revenir après 5000 ans de sommeil et essayer de s’adapter au monde actuel où Intergang occupe sa ville et il y a des forces qui conspirent contre lui, la sécurité de son peuple. Ainsi, l’anti-héros utilisera ses méthodes pour vaincre de nombreux méchants !

Dans ce contexte le Société de justice d’Amérique ira à cet endroit lointain afin de Adam noir se rendre pacifiquement, chose qui n’arrive pas, et c’est à Doctor Fate, Hawkman, Cyclone et Atom Smasher d’affronter ce puissant personnage venu changer la hiérarchie du pouvoir dans le monde. Univers étendu DC. oh oui il l’a fait, Dwayne Johnson avec sa performance de Teth Adam.

+ Oeufs de Pâques et références de films

.6. romans graphiques

Le jeune Amon distrait les mercenaires Intergang pour que sa mère puisse s’échapper de la ville, puis son sac à dos tombe au sol et de nombreux romans graphiques mettant en vedette les héros du DCEU peuvent être vus. Ils semblent être de véritables titres DC de l’ère Rebirth, tels que Cyborg, Wonder Woman et Flash.

.5. L’oncle d’Atom Smasher

Atom Smasher explique que sa combinaison lui permet de changer la structure de ses atomes et d’atteindre une taille surdimensionnée. Pendant le film, il reçoit un appel de son oncle Al Pratt, qui était auparavant l’Atom, et donne son costume à son neveu. Le toujours drôle Henry Winkler joue l’ancienne version du héros qui craint que le nouvel Atom n’endommage son ancien costume.

.4. Objets de la Ligue des Justiciers

La chambre d’Amon est un véritable sanctuaire de la Justice League avec de nombreux éléments des membres de cette équipe de super-héros. On peut voir des affiches, des bannières et des figurines de Superman, Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman et Flash. Beaucoup d’entre eux sont détruits par Black Adam au cours du film. On pourrait dire qu’Amon est la version Black Adam du Freddy Freeman qui nous a été présenté à Shazam.

.3. Hommage au bon, à la brute et au truand

Black Adam est surpris de regarder le western classique de Clint Eastwood à la télévision et on voit que les images ont été enregistrées dans l’esprit de l’anti-héros qui recrée l’une des scènes emblématiques de ce film dans un véritable duel d’hommes armés contre différents membres du groupe dangereux Intergang .

.deux. L’Harcourt du pacificateur apparaît

Black Adam accepte de se rendre et de décliner ses pouvoirs afin que la JSA laisse Teth-Adam aux soins de la Task Force X à leur base sous-marine. Ils sont accueillis par Emilia Harcourt, un personnage de Peacemaker, qui dit aux héros qu’Amanda Waller lui adresse ses salutations. Teth-Adam est ensuite mis en animation suspendue où il est révélé qu’il y a plusieurs métahumains enfermés de la même manière que lui.

.1. Le retour d’Henry Cavill en Superman

Dans la scène post-générique du film, Amanda Waller communique avec Black Adam, lui disant qu’il doit rester à Kahndaq sinon il y aura des conséquences. Teth Adam répond que personne au monde ne peut l’arrêter. Elle dit ensuite qu’elle peut envoyer quelqu’un d’une autre planète, ce qui sert de prélude au retour du Superman d’Henry Cavill, qui invite l’anti-héros à avoir une conversation avec la musique emblématique de John Williams en arrière-plan.

