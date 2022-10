DC : Dwayne Johnson veut que Black Adam affronte Superman

Bandes dessinées DC

Superman apparaîtrait dans le film Black Adam et Dwayne Johnson nourrit l’attente d’un affrontement entre les deux personnages. Attention!

©IMDBSuperman et Black Adam

Adam noir arrive enfin dans les salles du monde entier après une longue attente et son protagoniste, Dwayne Johnsonaverti dans le passé que « la hiérarchie du pouvoir » est sur le point de changer dans Univers étendu DC. Cependant, des rumeurs sur le film laissent entendre qu’un super-héros encore plus puissant apparaîtrait dans le film : nul autre que Superman.

Henry Cavill Il n’a pas joué le personnage depuis des années. La dernière fois que nous l’avons vu comme Superman était en La Ligue des Justiciers de Zack Snydermais il n’a pas eu à enregistrer de scènes supplémentaires pour cette entrée du Univers étendu DC comme ont dû le faire certains de ses collègues, dont Gal Gadot et Ben Affleck. La possibilité réelle du retour de l’acteur en tant que Man of Steel est une victoire pour le fandom DCEU qui se bat depuis longtemps pour cela.

Dans ce contexte, Dwayne Johnson je parle avec CinémaBlend sur une éventuelle confrontation entre Adam noir Oui Superman. « C’est le but de tout ça, mec. »dit Johnson. «Et ce que je voulais dire par là, c’était d’introduire un personnage complètement nouveau. Ce n’est pas une suite, ce n’est pas une IP existante. C’était Black Adam. Il y a deux ans, le monde n’avait aucune idée de qui il était. Nous oui, mais pas le reste des masses »a poursuivi l’acteur, lui aussi convaincu de l’importance d’écouter les fans.

Black Adam contre Superman?

« Ce que je voulais vraiment dire par » C’est une nouvelle ère dans l’univers DC « , c’est d’écouter les fans. Et faire de notre mieux pour donner aux fans ce qu’ils veulent. »fait remarquer Dwayne Johnson et il sait parfaitement que les followers de la marque veulent vraiment qu’il Henry Cavill revenir comme Superman et donc son caractère, Adam noirserait en mesure d’avoir la confrontation que rock il aspire contre The Man of Steel.

« J’écoute les fans depuis des années »Johnson a poursuivi. « Parce que j’attendais que quelqu’un se présente et s’approche d’eux et dise: » Bonjour, nous vous entendons. Donc finalement, après des mois qui se sont transformés en de nombreuses années, nous avons fini avec ce que nous avons fini avec. Et toute l’intention est maintenant pour cette nouvelle ère, un nouveau temps. Construisons maintenanta déclaré sur un ton positif l’acteur de Adam noir.

Jusqu’à ce que Warner Bros. faire une annonce officielle, il est préférable de prendre les commentaires de l’acteur avec un grain de sel. Mais au moins quelqu’un comprend l’importance de ramener enfin un peu d’unité et de cohésion dans les projets cinématographiques et télévisuels de DC, quelque chose que les fans attendent depuis des années et pour lequel ils ne s’arrêtent pas avec leur campagne. #RestoreTheSnyderVerse. Adam noir sortira dans les salles du monde entier le 20 octobre prochain.

