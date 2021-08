DC dévoile un pack spécial de bandes dessinées qui ont inspiré « The Batman »

DC Comics n’a pas tardé à lancer la promotion de « The Batman », la nouvelle adaptation cinématographique du chevalier de Gotham City, devenu l’un des super-héros les plus populaires et emblématiques de l’histoire de la maison d’édition, présentant à cette occasion un histoire se déroulant dans ses premières années en tant que justicier.

Après que Ben Affleck ait abandonné son projet d’acteur, scénariste et réalisateur dans l’univers étendu de DC, Matt Reeves, connu pour son travail sur les deux derniers volets de la saga « La Planète des singes », écrit et réalise ce film qu’on garde inconscient. à l’univers élargi de Warner Bros, en comptant sur Robert Pattinson portant le manteau de la chauve-souris.

Après le travail acclamé d’Affleck et Christian Bale dans leurs incarnations respectives de Batman, la nomination de Pattinson en tant que nouveau justicier de Gotham City a soulevé des doutes et même du ridicule parmi ceux qui associent encore l’acteur à son rôle dans la saga « Twilight », dont les commentaires ont été émoussés après la révélation de sa première bande-annonce sur DC Fandome l’année dernière.

Pour calmer les angoisses pendant l’attente jusqu’au 1er mars 2022, jour où « The Batman » sortira en salles, DC présente cette compilation d’histoires sur laquelle Matt Reeves s’est appuyé pour construire le scénario du film : « Batman : Year One » par Frank Miller, l’anthologie « Batman: Ego and Other Tales » de Darwyn Cooke et « Batman: The Long Halloween » de Jeph Loeb, qui a été mentionnée par Reeves comme son influence directe à plusieurs reprises.

« Batman: The Long Halloween » a été mentionné comme l’une des histoires préférées de Matt Reeves aux côtés de sa suite « Dark Victory ». Le cinéaste a précisé lors du développement de son film en 2018 qu’il ne s’agissait pas d’une adaptation directe d’une bande dessinée en particulier, mais qu’il s’agissait « d’une histoire définitive guidée par Batman ».

Lors de sa présentation à DC Fandome, Matt Reeves a également assuré que « The Batman » n’était pas un reboot sur les origines du personnage, mais une histoire dans laquelle Bruce Wayne est en passe de devenir le meilleur détective du monde. Avec Pattinson, nous verrons des performances de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis et Colin Farrell.