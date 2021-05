DC développe un nouveau film d’animation inspiré par « Injustice »

Suite à la sortie de « Superman: Doomsday » sur DVD, DC Entertainment a toujours produit des bandes animées pour les formats domestiques qui ont construit une franchise très appréciée des fans de bandes dessinées.

La grande majorité de ces films formaient un seul fil narratif qui a finalement été conclu avec « Justice League Dark: Apokolips War » en 2020, donc maintenant DC et Warner Bros Animation prévoient de créer des histoires plus autonomes, en commençant par les deux parties de » Batman: Le long Halloween ».

Selon ScreenRant, DC prépare le lancement d’une adaptation animée de « Injustice », une histoire qui a commencé comme un jeu vidéo de combat pour enfin avoir sa propre série de romans graphiques. Le rapport note que la sortie de la deuxième partie de « The Long Halloween » inclura un premier regard sur cette production.

« Injustice: Gods Among Us » est sorti en 2013 sous le développement de NetherRealm Studios, responsable du développement de la franchise « Mortal Kombat ». Il raconte comment Superman devient un dictateur mondial après avoir assassiné le Joker après avoir été responsable de la mort de Lois Lane et de l’enfant qu’elle attendait.

« Injustice » présenterait le plan de Batman pour réunir la Justice League et ainsi pouvoir mettre fin à la domination de Superman et de ses partisans. Une série de romans graphiques a adapté les événements avant et après dans le jeu vidéo, qui se développent au cours des années du nouveau règne de Superman.

La ligne narrative « Injustice » est celle dans laquelle les héros et les méchants de DC Comics s’affrontent tout en nouant des alliances vraiment inattendues, un élément qui a inspiré Zack Snyder dans l’avenir post-apocalyptique présenté dans « Batman v Superman » et à la fin de sa « Justice League », qui sera explorée dans les tranches suivantes.