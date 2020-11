DB Schenker intègre 36 nouveaux Fuso eCanter dans la flotte européenne

L’opérateur de logistique et de transport DB Schenker intégrera 36 nouveaux Fuso eCanter dans sa flotte européenne, produits au Portugal dans l’usine de Tramagal. Les résultats positifs dans quatre villes européennes depuis 2019 ont conduit l’entreprise à renforcer sa concentration sur ces camions légers électriques.

L’introduction des nouveaux véhicules électriques fait partie de la stratégie de durabilité environnementale de DB Schenker, qui a commencé à utiliser le Fuso eCanter dans la ville de Berlin en 2018 dans les opérations de distribution. L’entreprise a renforcé ce parc électrique en 2019 pour des opérations à Paris, Francfort et Stuttgart.

«DB Schenker est un pionnier de l’innovation dans la logistique et nous sommes en train de devenir l’un des principaux fournisseurs de la logistique« verte ». Nous parions sur la durabilité, du premier au dernier kilomètre », déclare Cyrille Bonjean, directeur des transports terrestres pour l’Europe chez DB Schenker.

«La logistique zéro émission dans les villes est déjà possible aujourd’hui, comme nous l’avons démontré à travers l’Europe en collaboration avec Fuso et le nouvel eCanter. Nous sommes très heureux d’avoir pu sécuriser une partie importante de la production d’eCanter à partir de cette année. Pour nos clients, cela signifie qu’ils continueront à obtenir le même service, mais avec zéro émission locale ».

Les 36 Furso eCanter pour DB Schenker ont été produits dans l’usine de Tramagal au Portugal. Les véhicules ont été remorqués par plusieurs entreprises spécialisées et ont reçu des plates-formes élévatrices pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement.

DB Schenker exploitera des camions électriques équipés d’un moteur électrique de 129 kW et d’une charge utile pouvant atteindre 3,2 tonnes dans plusieurs villes européennes: Oslo, Copenhague, Madrid, Salzbourg, Vienne, Hambourg, Rome et Milan.

Lorsque toutes les unités du Fuso eCanter seront livrées, la flotte de camions électriques de DB Schenker assurera les opérations de distribution urbaine dans 20 villes européennes, dans des pays tels que l’Allemagne, la Finlande, le Danemark, la Grande-Bretagne, la France, l’Irlande, les Pays-Bas , Norvège, Autriche, Espagne et Italie. Fait intéressant, le Portugal – où les véhicules sont produits – est laissé de côté.

Le camion électrique léger de 7,5 tonnes offre une autonomie minimale de 100 kilomètres et est capable de répondre sans problème aux exigences opérationnelles de distribution urbaine de DB Schenker.

Les batteries du véhicule sont chargées pendant la nuit et un courant alternatif ou continu peut être utilisé, selon la disponibilité. Le temps de charge peut être réduit jusqu’à environ 90 minutes sur une station de charge rapide haute puissance.

En intensifiant son partenariat avec Daimler Trucks, DB Schenker devient le plus gros client de camions électriques Fuso avec un total de 41 unités eCanter en exploitation quotidienne. L’expérience accumulée avec le Fuso Canter a été positive. Les conducteurs apprécient l’accélération douce et instantanée du moteur électrique, ainsi que l’agilité du véhicule, ainsi que l’absence de bruit et de vibrations dans la cabine.

Pour DB Schenker, le Fuso eCanter a fait ses preuves depuis deux ans et offre une solution de mobilité écologique pour sa flotte en tant qu’élément important de la stratégie de développement durable.

En plus de la broche eCanter, DB Schenker a également testé, dans des conditions d’exploitation réelles, un autre camion Daimler Trucks, le Mercedes-Benz Actros, dans la ville de Leipzig, en Allemagne.

Actuellement, plus de 200 camions légers Fuso eCanter sont déjà en service, desservant plusieurs clients en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Fuso a marqué la première mondiale de cette version en 2017. Lorsque la livraison de ces 36 unités à DB Schenker sera terminée, plus de 200 unités seront en service dans 14 pays. La flotte mondiale de camions Fuso eCanter a parcouru plus de 2,5 millions de kilomètres sans aucune émission.

