Daytime Revolution : ce sera le nouveau documentaire sur John Lennon et Yoko Ono

Le documentaire explorera un talk-show avec John Lennon et Yoko Ono.

©Getty ImagesYoko Ono et John Lennon se sont rencontrés en 1966 et ont été inséparables pendant 14 ans.

John Lennon et Yoko Ono auront un nouveau documentaire qui porte le nom de Révolution diurne et couvrira un épisode dont on se souvient peu de l’un des couples les plus célèbres de l’histoire du spectacle.

D’accord avec Variété, le documentaire plongera dans le talk-show Spectacle de Mike Douglasque Lennon et Ono ont co-organisé pendant une semaine, en 1972. Au cours de cinq émissions, le chanteur et l’artiste ont parlé de l’environnement, de la brutalité policière et ont eu des invités comme Chuck Berry.

Le documentaire a été réalisé par Erik Nelson et a une durée de 180 minutes avec neuf interviewsparmi eux, des invités qui se sont rendus aux programmes, comme Ralph Nader.

Variété a également signalé que Yoko Ono et Sean Lennon, le fils de Lennon et Ono, ont autorisé la production et ont agi en tant que consultants créatifs. et que le documentaire couvre des sujets qui marquent encore une voie vers l’avenir.

Le documentaire Révolution diurne à propos de Yoko Ono et John Lennon comprendra des images d’archives de chacun des cinq spectacles de 70 minutes. Bien que le documentaire soit déjà terminé, selon Variétérecherchent un distributeur car aujourd’hui, Yoko Ono fête ses 90 ans.

