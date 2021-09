Days of Gallos : un à un les rappeurs qui brillent sur HBO Max

La série avec Ecko, Ángela Torres et Tomás Wicz est arrivée récemment sur la plateforme de streaming. Apprenez tout sur les rappeurs qui rivalisent dans la fiction et la réalité.

Il y a une semaine est venu Journées du coq à HBO Max, la série créée par Lucas Jinkis et Hernán Guerschunny qui présente la culture de style libre en même temps qu’il aborde des questions telles que l’adolescence, l’identité, la diversité et, surtout, la compétition. Le casting est dirigé par Angela Torres et Tomás Wicz, qui rejoint le rappeur Ecko dans sa première expérience d’acteur. Mais il n’est pas le seul : plusieurs freestylers argentins ont osé faire partie de la fiction en jouant des rôles secondaires. Ici, nous vous disons qui est chacun d’eux.

+ Les 4 rappeurs qui brillent sur HBO Max

4. Klan

Au Journées du coq, Klan pièces Adrien, mieux connu comme Tueur, un rappeur à succès qui est venu au Mexique avec ses chansons. Son vrai nom est Lucas Matias Santo et, bien que dans HBO Max, il soit montré à l’écart des compétitions sur des carrés, le freestyler est considéré comme le roi de cet espace. Il a participé à des batailles telles que Halabalusa, Las Vegas, El Campito, Red Bull Batalla de los Gallos et El Quinto Escalón. Il a concouru au Mexique, au Chili et en Espagne, où il a battu Bnet. A Buenos Aires, il a terminé deuxième de la bataille 2017 contre Wos.

3. Stuart

Un autre des antagonistes de l’histoire mettant en vedette Ecko, Tomás Wicz et Ángela Torres est Trama, cet expert en freestyle qui entraîne les jeunes sur la place. Le personnage est joué par Stuart, Ramiro José Verdoljak, qui a commencé sa carrière musicale avec seulement 10 ans à Santa Fe. Le rappeur est en compétition depuis la première édition du FMS Argentina, où il était vainqueur du Carrefour des Champions en 2019.

2. Cacha

Même si Journées du coq son nom est Futur et c’est le grand champion du carré, son vrai nom est Eduardo Ignacio Cachavilano et ils le surnomment Manipuler. A 11 ans, il aborde le genre rap en écoutant Eminem et très vite, il a commencé à participer à différentes réunions à Buenos Aires. Il a participé à des événements tels que Ego Fest, Crossing of Champions, la finale de la cinquième étape, Champions Free, TFK, Primera Línea Free, Pangea, FMS, entre autres.

1. Rome

Le caractère de corail Il a conquis les utilisateurs de HBO Max par sa fraîcheur et son soutien inconditionnel aux amis du carré. Qui remplit le rôle est Maria del Rosario Flores Galarregui, également connu sous son surnom Rome. Il est né en 2002 et a participé pendant quatre ans aux compétitions de squares les plus reconnues : Las Vegas Freestyle, Cultura Rap, Pueblo Rapper et Sucre. En 2019, il a atteint la quatrième place de la Red Bull Batalla de los Gallos.