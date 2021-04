Days Gone sortira en mai sur PC via Steam et Epic Games Store

Sony a annoncé dans un communiqué de presse officiel la date de sortie du titre du monde ouvert Days Gone par Bend Studio est publié. Prêt le mois prochain, le 18 mai 2021 Les joueurs sur PC peuvent partager avec Diacre Saint-Jean montez sur le vélo vagabond pour explorer le monde post-apocalyptique plein de chasseurs de primes et de soi-disant monstres.

Days Gone: vous pouvez vous attendre à ces fonctionnalités PC

La version PC apporte entre autres un Prise en charge des moniteurs ultra-larges au format 21: 9 Avec. Vous pouvez également partager un monde ouvert avec vous fréquence d’images illimitée heureux et contre Des hordes de jusqu’à 500 monstres rivaliser tous à la fois – si vous avez un PC suffisamment puissant.

Vous obtenez également de nouvelles options pour les paramètres d’affichage, qui incluent un niveau de détail accru, une plus grande visibilité de l’affichage du feuillage et des ajustements graphiques. Vous pouvez jouer à « Days Gone » avec un contrôleur ou avec une souris et un clavier. Pour ne manquer aucun détail de l’immense monde ouvert, vous pouvez capturer le panorama avec le nouveau mode photo en très haute résolution.

Nous avons la configuration système requise pour « Days Gone » sur PC répertorié dans cet article.

Vous pouvez pré-commander la version PC de « Days Gone » dès maintenant auprès de détaillants numériques, y compris Steam et Epic Games Store. Vous pouvez voir notre test pour le titre du monde ouvert lisez ici.