Days Gone PC Packs Prise en charge des moniteurs ultra-larges, visuels améliorés, plus

Days Gone arrive sur PC plus tard cette année, et que vous soyez ravi ou mécontent de la perspective de l’arrivée des ports PlayStation 4 sur les ordinateurs de bureau, nous avons maintenant accès aux premiers détails concernant la réédition. La page Steam officielle du titre – elle sera également disponible sur Epic Games Store – révèle que vous pouvez vous attendre à une prise en charge ultra-large des moniteurs, des fréquences d’images déverrouillées et des graphismes améliorés.

De toute évidence, en dehors de ces ajouts, il s’agit exactement du même jeu que celui déjà disponible sur console, il n’y a donc pas de fonctionnalités ou de modes supplémentaires, bien qu’il soit livré avec tout l’excellent contenu post-sortie de Sony Bend, y compris le style arcade. Mode défi qui est très amusant. Envisagez-vous de le récupérer sur PC ou avez-vous déjà fait le plein de Deacon St John? Faites-nous savoir ci-dessous.