Days Gone fait le plein avec près d’une demi-heure de jeu sur PC

Avant son port PC la semaine prochaine, divers points de vente commencent à lever le voile sur ce à quoi Days Gone joue et ressemble sur l’ordinateur personnel. C’est probablement une bonne idée car la réponse de la foule hardcore à la version PC de Sony d’Horizon Zero Dawn était un peu partout. Par conséquent, GameSpot a publié 28 minutes de gameplay de Days Gone capturées directement à partir d’un PC, avec des cinématiques et des séquences au début du jeu.

Le site précise qu’il exécute le jeu en utilisant un « 2080 TI, un processeur I9-9900K et 32 ​​Go de RAM ». Pour rappel, Days Gone sur PC proposera également une fréquence d’images déverrouillée, un support de moniteur ultra-large et des détails améliorés. Il sera lancé sur Steam et sur l’Epic Games Store le 18 mai 2021.