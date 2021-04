Days Gone et Oddworld: Soulstorm mène le PS Plus d’avril

Sony Interactive Entertainment a révélé les jeux gratuits à venir Playstation plus en avril 2021.

L’annonce a été faite via le blog officiel PlayStation le 31 mars. Les offres de services gratuits PlayStation Plus de ce mois-ci incluent deux jeux de PS4 et un titre de PS5.

Les jeux sont Days Gone, Zombie Army 4: Dead War et Oddworld: Soulstorm. Selon l’annonce, les trois jeux seront disponibles en téléchargement gratuit à partir du 6 avril et se terminant le 3 mai.

Les précédents jeux notables qui ont été rendus gratuits via le service PlayStation Plus dans le passé incluent Remake de Final Fantasy VII en mars et Control Ultimate Edition en février.