Days Gone est toujours un produit étonnant dans la bande-annonce des fonctionnalités PC

Bon sang, Days Gone a certainement toujours l’air absurdement beau – en particulier sur une plate-forme de jeu PC haute puissance. Cette nouvelle bande-annonce publiée par Sony présente toutes les fonctionnalités auxquelles les joueurs peuvent s’attendre lorsque le titre Sony Bend sera lancé sur des vitrines telles que Steam et Epic Games Store à partir du 18 mai. Certains des titres incluaient une prise en charge des moniteurs ultra-larges, des détails améliorés et une fréquence d’images débloquée.

N’oubliez pas que le jeu est gratuit sur PS Plus pour le moment, il n’y a donc jamais eu de meilleur moment pour y jouer vraiment – quelle que soit votre plate-forme. Malheureusement, il semble que PlayStation a transmis une suite – bien que plus de 75% de nos lecteurs aient déclaré qu’ils en achèteraient une au lancement. Allez-vous revoir l’Oregon sur PC plus tard cette année? Faites tomber une horde dans la section commentaires ci-dessous.