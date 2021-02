Days Gone est annoncé pour PC et d’autres exclusivités PlayStation suivront à l’avenir

Days Gone devient apparaître pour PC. Cela a annoncé Le PDG de PlayStation Jim Ryan dans une interview GQ. L’aventure de fin des temps exclusive à PS4 autour de Deacon St.John apparaîtra sur une autre plate-forme pour la première fois depuis sa sortie initiale au printemps 2017.

Days Gone arrive sur PC

Sony Bend Studio, qui est à l’origine du développement de « Days Gone », a confirmé le port PC peu de temps après sur Twitter.

Quand « Days Gone » apparaîtra-t-il sur le PC? Cela devrait arriver bientôt. Une date exacte n’est pas encore disponible, mais Jim Ryan a révélé qu’elle était au printemps sera prêt.

« Days Gone » n’est pas la première PlayStation Exclusive à sortir en version PC après la sortie réelle de la PS4: Déjà avec Horizon Zero Dawn a été fait comme un autre titre de première partie. De la Succès de la version PC d’Aloy’s Adventure a apporté à Sony une vision plus ouverte des ports PC, c’est pourquoi il ne restera pas avec « Horizon Zero Dawn ».

Vient maintenant l’aventure des motards de fin de course, qui ne manquera pas de bénéficier de meilleures performances sur PC

D’autres titres PlayStation suivront

Dans le même souffle, le patron de PlayStation a annoncé que encore plus de ports PC à partir de titres PlayStation suivrai. Cependant, il n’a pas révélé quels jeux et exclusivités sont impliqués. Des ports PC pour les jeux suivants seraient possibles: