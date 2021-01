Days Gone en 4K et 60 FPS sur PS5: l’aventure du motard se déroule si bien maintenant!

Days Gone fonctionne sur le PS5 maintenant en 4K et 60 FPS. Mais dans quelle mesure le jeu populaire se joue-t-il maintenant? Les experts en technologie accomplis de Fonderie numérique a analysé les aventures de motards de Deacon sur la console de nouvelle génération et les a comparées à la PS4.

Game Boost fait de Days Gone la meilleure version sur PS5

Grâce à la rétrocompatibilité, nous pouvons découvrir « Days Gone » sur la PS5 – avec le Patch de boost de jeu le développeur de Sony Bend Studio maintenant même dans la meilleure version jamais conçue. Digital Foundry certifie l’exclusivité PlayStation la meilleure sensation sur la PS5.

Sensation plus fluide grâce à 60 FPS: Une comparaison directe avec le jeu sur la PS4 montre une grande différence par rapport à la version désormais corrigée qui peut être expérimentée sur la PS5. Au lieu de 30 FPS, le jeu fonctionne maintenant à peu près constante 60 FPS. Voilà comment cela fonctionne Gameplay beaucoup plus fluide. Il y a aussi moins de retards d’entrée et Textures (par exemple à proximité lorsque vous conduisez une moto) rechargez plus rapidement.

4K, sinon natif: Le 4K le plus évolué est déjà disponible pour les propriétaires de PS4 Pro, mais il n’y a en fait aucune différence sur la PS5. La console nouvelle génération actuelle donne « Days Gone » pas une image 4K native dehors, mais se contente d’un Rendu en damier, cela aussi image UHD de haute qualité causes. Surtout en jouant, la différence est à peine perceptible.

Days Gone fonctionne désormais en 4K et 60 FPS sur la PS5. © Sony Interactive Entertainment

Les joueurs PS5 peuvent sécuriser l’aventure de Deacon gratuitement à partir de la collection PS Plus

Fait partie de la collection PS Plus: Sur la PS5, vous découvrirez sans aucun doute la meilleure version de « Days Gone » à ce jour. Grâce à Game Boost, les circuits motards sont désormais encore plus amusants. Si vous avez une PS5 et un abonnement PS Plus actif, vous pouvez même vous offrir l’aventure de survie gratuitement. « Days Gone » fait partie de la collection PS Plus, vous pouvez donc facilement télécharger le titre du PS Store sur la PS5.

Transfert de sauvegarde: Ceux qui ont déjà commencé « Days Gone » sur PS4 peuvent simplement continuer leur aventure sur PS5. Sony Bend Studio a implémenté le transfert de données mémoire avec le dernier patch.