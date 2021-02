Days Gone arrive sur PC

Oh mon Dieu, tu n’aimeras probablement pas celui-ci. Dans une nouvelle interview avec GQ, il a été confirmé que Days Gone fait le saut sur PC.

Sony a manifesté son intérêt pour l’introduction de certains de ses titres exclusifs sur le marché des PC, et il l’a fait l’année dernière avec Horizon Zero Dawn. Apparemment, l’aventure post-apocalyptique de Deacon St. John est la prochaine sur la liste.

Ce qui est peut-être plus intéressant, c’est comment cela est confirmé. Le langage utilisé suggère que Days Gone sera loin d’être le dernier jeu exclusif à PlayStation à être porté sur PC: « Et les jeux PlayStation sur PC? Days Gone ce printemps « , lit-on dans l’article de GQ. Une » ardoise entière « de jeux PlayStation, dites-vous?

L’interview élabore la position de Sony à ce sujet. Jim Ryan explique que la décision de sortir des titres PlayStation sur PC est « assez simple », car il est plus facile que jamais de proposer les jeux à un nouveau public, et la qualité de la propriété intellectuelle de la société a augmenté au cours des dernières années.

Ryan poursuit en parlant de la réaction à la sortie d’Horizon sur PC. «Premièrement, pour ce qui est du franc succès de l’activité de publication du jeu sur PC, les gens l’ont aimé et ils l’ont acheté», dit-il. Il déclare également qu’il n’y a eu «aucune réaction indésirable massive» de la part de la communauté, ce qui est probablement vrai dans des cas plus larges.

Bref, c’est ça. Les jeux PlayStation continueront d’arriver sur PC. Qu’en penses-tu? Discutez (gentiment) dans la section commentaires ci-dessous.