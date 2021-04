Days Gone 2 sans le feu vert, Sony Bend travaille sur quelque chose de nouveau

Days Gone 2 n’a pas reçu le feu vert lorsqu’il a été présenté à Sony, selon un rapport de Bloomberg. Bien que le jeu original soit réussi et finalement rentable, le géant japonais a souligné la réception critique tiède et le long cycle de développement comme une raison de sauter la suite – ce qui a finalement conduit au départ de responsables créatifs clés, y compris l’écrivain de longue date John Garvin. .

Le studio travaille actuellement sur un nouveau jeu, bien qu’il ait dû se battre pour l’opportunité qu’il semble. Selon l’article du journaliste respecté Jason Schreier, une équipe a été chargée d’aider Naughty Dog avec un jeu multijoueur, qui est probablement le prochain spin-off de The Last of Us Factions dont nous savons qu’il est en développement.

Une autre équipe, apparemment, était sur le point de travailler sur un nouveau jeu Uncharted (surprise!) Qui est apparemment également en développement chez Naughty Dog. Craignant qu’ils ne soient éventuellement absorbés par le studio du mastodonte, Sony Bend s’est battu pour travailler sur son propre projet et a depuis été retiré du jeu Uncharted aussi récemment que le mois dernier et a eu la possibilité de faire quelque chose de nouveau. On ne sait pas exactement ce que cela implique.

Il convient de noter qu’il ne s’agit que d’un rapport et, bien qu’il corresponde parfaitement à tout ce que nous avons entendu au cours des 18 derniers mois, ce n’est qu’un aspect de l’histoire. Néanmoins, nous avons la plus grande confiance dans les rapports de Schreier, et il est décevant d’apprendre que Days Gone n’a pas eu assez de succès pour gagner une suite, car nous pensons que l’équipe était sur tout.

Si ce rapport est exact, cependant, il n’est pas surprenant que Japan Studio ait été fermé; quand les gros vendeurs comme Days Gone ne peuvent même pas avoir de suite, alors quel espoir avaient les goûts de Siren: Blood Curse? Nous sommes intéressés de voir ce que Sony Bend fera ensuite, mais nous sommes un peu déçus d’avoir vu le dernier de Deacon St John – il y avait tellement de place à l’amélioration dans cette franchise.