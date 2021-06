Days Gone 2 ne vient pas, mais il y a une toute nouvelle IP

Un successeur aussi Jours passés ne viendra pas du moins pour le moment, mais cela ne signifie pas que le studio derrière le jeu est maintenant sur la peau paresseuse. Parce qu’ils travaillent déjà sur un nouveau titrequi n’a plus rien à voir avec le tireur de zombies.

L’équipe de développement de Studio de courbure maintenant annoncé dans un message sur Twitter. Ils y abordent d’abord leurs projets précédents tels que « Siphon Filter », « Resistance: Retribution » et « Uncharted: Golden Abyss », avant d’annoncer qu’ils en auront désormais un. toute nouvelle série de jeux créer.

Le nouveau projet de Bend Studios est entouré d’ombre

Cependant, ils n’en disent pas plus sur leurs plans pour le moment. On ne sait pas actuellement de quel type de jeu il s’agira et rien n’est connu sur le cadre ou l’histoire.

Une seule chose est sûre: Ce sera quelque chose de complètement nouveau qui n’a rien à voir avec les projets précédents. Parce qu’un Jours passés 2 n’a pas obtenu le feu vert du propriétaire et éditeur Sony. Ce fait a même conduit l’ancien directeur du jeu à quelques déclarations difficiles à faire.

Quand apparaît-il ? La libération devrait donc également être en très loin et il est fort possible que nous n’entendions pas du tout parler du titre au cours des prochaines années. Le développement de « Days Gone » a commencé vers 2015. La sortie, cependant, a eu lieu tout entier quatre ans plus tard.

À quel point Days Gone était-il bon ?

Si vous ne connaissez pas encore le studio, il vaut la peine de jeter un œil à notre revue « Days Gone ». Parce que cela montre la qualité de l’équipe. Le titre mondial ouvert nous a tellement convaincu que nous l’avons même remporté a décerné un prix d’or. Seules les tâches secondaires monotones, les problèmes d’IA et les longs temps de chargement sur la PS4 étaient une épine dans notre pied. Mais lisez par vous-même :

Cela donne de l’espoir pour le prochain projet Bend Studios. Dès qu’il y aura plus d’informations sur le jeu, nous vous en parlerons bien sûr.