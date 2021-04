Days Gone 2 devrait avoir un univers et un mode coopératif partagés

Tout récemment, 45secondes.fr signaléque le studio de développement Sucker Punch pas de feu vert de Sony pour le développement de Days Gone 2 a obtenu. Cette information était basée sur un Rapport Bloomberg de Jason Schreier. Bien répondu Days Gone Réalisateur Jeff Ross personnellement et a confirmé qu’il y avait effectivement du travail sur « Days Gone 2 ». De plus, il a révélé quelques détails passionnants pour continuer.

Le réalisateur de Days Gone confirme la présentation de la deuxième partie

Dans une conversation avec David Jaffe, créateur de God of War révélé Days Gone Réalisateur Jeff Ross ses plans pour « Days Gone 2 ». La suite devrait donc avoir un Univers partagé avec jeu en coopération fonctionnalité.

Ross avait déjà des plans coopératifs pour la première partie, mais ils ont été rejetés. Le souhait d’un mode coopératif devrait alors devenir réalité dans la suite. Si Sony avait donné le coup, l’équipe aurait été sur un mode coopératif séparé travaillé.

De plus, les développeurs voulaient le Points forts de la première partie qu’ils voient principalement dans l’intrigue.

À quoi devrait ressembler le mode coopératif

En faisant mode multijoueur séparé vous devriez jouer des gars comme Deacon et survivre dans le monde post-apocalyptique de Days Gone. Pour cela vous auriez vous-mêmes Faites équipe avec d’autres joueurs ou un Construisez votre propre club-house ou camp devrait. Cela devrait être un Univers partagé avec jeu en coopération et bien sûr ils devraient Hordes pas manquant, lequel aurait alors combattu ensemble.

Jeff Ross a depuis quitté Sony Bend Studio (pour des raisons personnelles qui n’ont rien à voir avec «Days Gone 2»), mais il est toujours sur NDA bondir. Pour cette raison, il ne peut rien faire en termes de Statut de la suite confirmer.

Comme Jason Schreier l’a révélé dans un rapport, soi-disant Sony a interdit le travail sur Days Gone 2 car les revues de la première partie n’étaient pas assez bienveillantes et le succès financier n’était pas suffisant pour une seconde partie.