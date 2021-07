Day Shift First Look révèle Jamie Foxx dans la comédie Vampire Hunter de Netflix

JJ Perry nous a donné un aperçu du nouveau film de Jamie Foxx Quart de jour et en plus de partager des photos de tournage, il a également attrapé des rires prêts à l’emploi. C’est le premier film de Perry en tant que réalisateur, et il a l’air de s’éclater. Les rires et les railleries des acteurs montrent que cela doit être contagieux. Voici Jamie Foxx donnant la RCR à un homme qui semble sans espoir.

Quart de jour nous montre un père col bleu travailleur (Jamie Foxx) qui veut juste offrir une belle vie à sa fille de 8 ans à l’esprit vif. Son travail banal de nettoyage de piscine dans la vallée de San Fernando est une façade pour sa véritable source de revenus : chasser et tuer des vampires.

Jamie Foxx est la vedette et la production exécutive d’un casting de stars comprenant Dave Franco (La location), Snoop Dogg (La maison d’à côté : à la rencontre des noirs 2), Natasha Liu Bordizzo (La société), Olivier Masucci (Sombre, Tribus d’Europe), Steve Howey (Éhonté) et CS Lee (Dexter). Découvrez la danse, les gaffes et bien sûr, les cascades !

📷 Jamie Foxx sur le tournage de la nouvelle comédie de vampires de Netflix ‘Day Shift’ pic.twitter.com/fBr9AFoCc3 – Jamie Foxx News (compte de fan) (@jamiefoxxUS) 6 juillet 2021

Jamie Foxx a également sorti un nouveau livre le 19 octobre 2021, » Agis comme si tu avais du sens : et d’autres choses que mes filles m’ont apprises « .

Yoooooo mon 1er livre!!!! Quand je vous le dis, vous ne serez pas déçu !!! Le 19 octobre est une date de sortie spéciale… « Act Like You Got Some Sense » j’ai hâte que vous lisiez ceci !! #daddyanddaughtertime Voici le lien de précommande https://t.co/ihN9Rzu548

. pic.twitter.com/RJ0sf15up9 – Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) 10 juillet 2021

Amazon dit: Le titre inspiré par sa grand-mère bien-aimée et féroce, il révèle son parcours parental difficile à travers des histoires inestimables sur l’amour dur et les valeurs de la vieille école qu’il a apprises en grandissant dans la petite ville de Terrell, au Texas; ses débuts à essayer de réussir à Hollywood ; et la vie après avoir atteint la célébrité. On pourrait penser qu’être un A-lister faciliterait ses difficultés de père, mais au contraire, cela n’a fait que compliquer les choses. Il semble qu’une adolescente qui veut juste se fondre avec ses amis ne sera pas ravie de voir la nouvelle décapotable flashy de son père à l’avant de la voie de covoiturage. Hilarant, poignant et toujours brutalement honnête, ‘Act Like You Got Some Sense’ est Jamie Foxx comme nous ne l’avons jamais vu auparavant, faisant face à des problèmes qu’il n’aurait jamais imaginé avoir.

Jamie Foxx a prouvé qu’il pouvait tout affronter. Il a remporté son Academy Award pour Rayon, où il s’est transformé en Ray Charles à tous points de vue. Il a suivi Tom Cruise dans ce qui semblait être sa quête pour mourir en effectuant toutes ses cascades dans Collatéral. Il a joué et décroché un rôle très convoité dans Quentin Tarantino Django Unchained.C’est un musicien primé aux Grammy Awards et un comédien de stand-up légendaire. Maintenant, c’est un auteur. EGOT, quelqu’un ?

Sujets : Quart de jour, Netflix, Streaming