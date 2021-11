Day of the Dead : Netflix licencie 7 personnages de ses séries et films les plus populaires et en fait un autel

Le 2 novembre, le Jour des morts, cette tradition mexicaine dans laquelle les défunts sont honorés et rappelés avec joie. Pour cette raison, Netflix Amérique latine Il a décidé virer les personnages qui a commencé à partir de ses séries et films en 2021. « Un autel est dressé à la mémoire de ceux qui ne sont plus parmi nous”, Ils ont souligné et orné les portraits de tous avec des bougies et des fleurs. Découvrez qui ils sont dans cet article avec des spoilers !

+ Séries et films Netflix qui ont tiré des personnages

4. Le jeu de calmar

Dans quelques jours, Le jeu du calmar Ce sera deux mois après sa première. Cependant, cela continue parmi les tendances des plateformes de streaming. Dans cette série, des centaines de joueurs éphémères acceptent une étrange invitation à s’affronter dans des jeux pour enfants. Le prix? Un chiffre millionnaire. Le risque? La mort. De cette façon, les joueurs ont dit au revoir 240 (Jo Yeong), 199 (Ali), 067 (Kang Sae-byeok) et 001 (Il-nam).

3. La maison de papier

Depuis que Le vol d’argent est arrivée sur Netflix, l’histoire qui rassemble le gang de braqueurs espagnols a décollé dans le monde entier et a rassemblé des fans partout. Toutes les saisons diffusées jusqu’à présent avaient une particularité : elles étaient narrées par Tokyo (Úrsula Corberó). Dans le dernier opus, la suiveuse du Professeur a décidé de se sacrifier pour ses compagnons et de mettre fin à l’une de leurs vies.

2. L’armée des morts

L’armée des morts, le film réalisé par Zack Snyder, a été l’un des succès de la plateforme. Ces derniers jours, il a sorti son prequel L’armée des voleurs et il occupe déjà une place parmi les plus vues du moment. Mais tout n’est pas joie, car un personnage très aimé a également fait ses adieux à cet univers. Il s’agit de Maria Cruz, le papier de Ana de la Reguera qui s’est présentée comme une grande amie de Scott Ward (Dave Bautista).

1. Vous

La troisième saison de Tu Il est venu chargé de surprises. Et c’est que cette fois, Joe Goldberg –personnifié par Penn badge– Il a mis de côté ces terribles meurtres auxquels il nous avait habitués pour protéger son fils Henry et couvrir les crimes de Amour Quinn (Victoria Pedretti). Cependant, dans le dernier épisode, il a décidé de mettre fin à la vie de sa femme et de disparaître, une fois de plus, de la ville où il vit.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂