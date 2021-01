Dax Shepard révèle de précieux conseils qui l’ont encouragé à se nettoyer après une rechute

L’accident de moto de Dax Shepard en août dernier a changé beaucoup de choses dans sa vie – y compris le faire sortir de 16 ans de sobriété.

L’acteur, qui est marié à la star de « The Good Place » Kristen Bell, s’est cassé quatre côtes et s’est brisé l’épaule dans l’accident. En plus des analgésiques qui lui ont été prescrits, Shepard a fini par compléter avec d’autres médicaments et est rapidement devenu accro aux opioïdes.

Il a tout expliqué dans un épisode de son podcast populaire « Armchair Expert » en septembre.

Sa co-animatrice « Armchair Expert », Monica Padman, a pensé qu’il était sur quelque chose pendant qu’ils enregistraient et l’a confronté.

« Je mens à d’autres personnes et je sais que je dois arrêter », a-t-il avoué dans l’émission. « Mais ma tolérance augmente si rapidement que je suis maintenant dans une situation où je prends, vous savez, huit heures 30 par jour, et je sais que c’est un montant qui va entraîner un très mauvais retrait. Et je commence j’ai vraiment peur, et je commence à me sentir vraiment seul. Et j’ai juste cet énorme secret. «

Shepard dit à Willie Geist de Sunday 45secondes.fr qu’il avait eu une « énorme » hésitation quand il s’agissait de discuter de sa dépendance après tant d’années de sobriété. Mais il était motivé à s’ouvrir parce qu’il s’était personnellement investi dans l’aide aux autres avec leurs propres dépendances.

« Je tire tellement d’estime de moi que d’être quelqu’un qui a encouragé d’autres personnes à essayer la sobriété », a-t-il déclaré. « Je vais être dénoncé comme une fraude, que je n’ai jamais fait ça correctement, sinon je ne serais pas dans cette situation (de ne pas être sobre). »

Heureusement, un copain a partagé quelques mots de sagesse.

« J’ai un bon ami qui m’a dit, vous savez, » Si ce que vous aimez c’est aider les gens, vous ne pouvez presque rien faire qui soit plus utile que de le dire à tout le monde « », se souvient-il.

L’ancienne star de « Parenthood » a déclaré dans son épisode de podcast de septembre: « La seule chose que j’espérerais que les gens entendraient, c’est que, du moins dans mon cas, le résultat n’était pas ce que je craignais comme ce serait », a-t-il déclaré. « Les secrets sont tellement plus douloureux que les retombées de la possession de mes secrets. »