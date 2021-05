Dax Shepard plaisante maladroitement sur le tristement célèbre voyage du prince Harry à Las Vegas sur un podcast

Le prince Harry apparaissait sur le Sans paddle le podcast de l’acteur pour discuter du sujet de la santé mentale, et alors qu’il discutait de l’envie de se rebeller contre ceux qui vous disent que vous avez besoin d’aide, Shepard n’a pas pu résister à la sagacité.

Harry a dit: « La règle numéro un lorsque vous sentez que quelqu’un a besoin d’aide, lui dire en face, ‘Vous avez besoin d’aide’ est probablement la meilleure façon pour eux de dire ‘Non, non je n’ai pas’ … Objet , fuir, retarder, tout ce genre de choses, ou boire, prendre de la drogue ou autre… «

L’homme de 46 ans a déclaré: «Je suis vraiment ravi de vous rencontrer car, en toute divulgation, je suis la personne la plus mal informée de la famille royale, du moins dans mon entourage.

« Tu es le seul que je connaisse et simplement parce que tu étais sur ces superbes photos de nus à Vegas. Et je me suis littéralement dit: ‘Ce mec est une fête!' »