Davis Ayer réagit au tweet de James Gunn sur les Gardiens de la Galaxie

Le monde des films de super-héros est presque aussi étroitement lié hors écran qu’il l’est, et comme James Gunn a célébré la fin Gardiens de la Galaxie Vol.3le sien Escouade suicide prédécesseur, David Ayer, a réagi à la nouvelle avec un message de soutien sur Twitter. La version de David Ayer de Escouade suicide, qui est arrivé en 2016 à une réponse tiède des fans et des critiques, principalement autour des appels à la sortie d’une coupe prolongée de son film. En comparaison, James Gunn La brigade suicide La suite, qui a partiellement redémarré la série, a jusqu’à présent eu une série dérivée et d’autres en cours de route.

Alors que les deux réalisateurs ont clairement des façons différentes de gérer une franchise de films, il y a un respect évident entre les deux, car Ayer a répondu au post final de Gunn’s Guardians en disant: « Félicitations, j’ai hâte de le voir. » Gunn a ensuite répondu à ce message avec un simple emoji de cœur, prouvant que le respect est mutuel.

Les fans ont récemment intensifié leurs appels à Warner Bros. pour « publier la coupe Ayer » de Escouade suicide, l’une de ces coupes légendaires censées exister qui changera la façon dont les gens voient le film. Bien que ce type de bombardement sur les réseaux sociaux ait largement contribué à obtenir la réputation de Zack Snyder Ligue des Justiciers sorti, c’était une bouilloire complètement différente, et en réalité ne fonctionnera probablement plus pour le Escouade suicide.

Après avoir été licencié par Disney pour quelques tweets historiques, il semblait que l’aventure personnelle de James Gunn dans Marvel était terminée, et il a rapidement été recruté pour diriger une nouvelle version de La brigade suicide pour Warner Bros. Cependant, un demi-tour de Disney a placé Gunn dans la position très privilégiée de faire partie de deux des plus grandes machines cinématographiques de l’histoire, et c’était une chance dont il a certainement profité au maximum.

Alors qu’il ressemble Gardiens de la Galaxie Vol.3, qui sera précédé de la Spécial vacances Gardiens de la Galaxie ce décembre sera la dernière sortie cosmique de Gunn dans Marvel, son travail avec Warner Bros. semble juste commencer. Après La brigade suicide a été un grand succès pandémique, son Pacificateur la série dérivée mettant en vedette John Cena aura une deuxième saison, et Gunn est également impliqué dans une nouvelle émission mettant en vedette le personnage d’Amanda Waller, joué dans le Escouade suicide franchise de Viola Davis. Il y a aussi des rumeurs de retombées supplémentaires dans le pipeline, et Gunn lui-même a déjà avoué avoir sa propre liste de souhaits de projets. Plus tôt cette année, il a déclaré :





« Il y a toutes sortes d’autres personnages qui m’intéressent. Joker n’en fait pas vraiment partie. Il a été bien fait tant de fois par tant de gens. Je suis beaucoup plus intéressé à prendre des personnages qui n’ont pas pleinement eu leur abattu, ou des gens que je ressens [connected to]. Pour une raison quelconque, je me sens connecté à Harley Quinn. Je pense qu’elle est l’un des personnages les plus faciles que j’aie jamais écrits. Donc je m’intéresse à elle, et je m’intéresse à d’autres personnages de DC, et nous verrons ce qui se passera ensuite. »





