Davido cherche « A Better Time » sur l’album Ft. Nicki Minaj, Chris Brown, jeune voyou, Lil Baby

Davido, artiste né à Atlanta et élevé au Nigeria, a sorti son troisième album studio après son succès de deuxième année en 2019 Un bon moment. Aujourd’hui (12 novembre), Davido a partagé Un meilleur moment, un projet exclusivement produit par lui-même et son fils, Ifeanyi Adeleke. L’artiste international Afrobeats-Afropop-Dancehall a exprimé son enthousiasme pour son dernier effort – un album qui présente des looks de Nicki Minaj, Chris Brown, Young Thug, Lil Baby, Hit-Boy, Nas, Tiwa Savage, Mayorkun, MUGEEZ, Sho Madjozi , Ckay, Bella Shmurda et Sauti Sol.

«Une chose à propos des Africains – riches ou pauvres, heureux ou tristes, c’est que quelle que soit la situation qui se passe dans votre pays, vous trouvez toujours une raison de sourire et d’être simplement heureux», a déclaré Davido. « Nous (les Africains) aimons toujours célébrer et UN MEILLEUR TEMPS est ce débouché pour être libre, heureux et plein d’espoir pour un avenir meilleur. » Courant Un meilleur moment et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. FEM

2. Jowo

3. Quelque chose de louche

4. Holy Ground avec Nicki Minaj

5. Ciel

6. Très spécial

7. Le meilleur ft. Mayorkun

8. Shopping Spree avec Chris Brown et Young Thug

9. Lumière du soleil

10. Tanana avec Tiwa Savage

11. Mebe ft. MUGEEZ

12. La La ft. Ckay

13. So Crazy ft. Lil Baby

14. Gâteau d’anniversaire ft. Nas & Hit-Boy

15. I Got a Fried ft. Mayorkun & Sho Madjozi

16. Fade ft. Bella Shmurda

17. Sur mon chemin avec Sauti Sol