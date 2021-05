David Walliams et Matt Lucas travaillent sur un nouveau spectacle de croquis

Wonderbox Coffret cadeau - 4 Places de Spectacles Découverte - Loisirs & sorties

Coffret cadeau Wonderbox - Lever de rideau sur votre prochaine sortie spectacle : Culturin the City vous emmène à la découverte des scènes de France avec ces quatre places valables dans 300 salles pour 1 ou 2 personnes pendant trois ans ! De la pièce classique au one man show en passant par le drame romantique et la comédie de boulevard, entrez dans lambiance unique de ces lieux de légende : le Théâtre du Marais ou la Comédie Tour Eiffel à Paris, Le Triangle à Rennes, le Cabaret le Pâtis au Mans, le Café Théatre de la Poste à Narbonne, lImprovidence à Bordeaux, la Scène Nationale de Marseille, le Théâtre de la Cité à Nice, le Kabaret à Reims, le Théâtre de la Découverte à Lille vont vous surprendre. Alors, laissez-vous porter par les décors, hypnotiser par les costumes et impressionner par les artistes qui se cachent dans ce coffret En scène ! - Coffret cadeau Wonderbox