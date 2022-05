David Tennent est de retour en tant que Doctor Who dans de nouvelles photos de plateau

Des images de plateau ont révélé le retour de David Tennant, Catherine Tate et un autre visage familier de la spéciale du 60e anniversaire de Doctor Who.

Après l’annonce de la nouvelle que David Tennant reprendra son rôle de 10e itération de The Doctor in Docteur Who, nous pouvons maintenant voir l’acteur de retour sur le plateau de tournage pour son retour dans la longue série de science-fiction britannique. Alors que Ncuti Gatwa reprend le rôle de Jodie Whittaker, qui partira après un dernier épisode qui sera diffusé plus tard cette année, Tennant reviendra pour le 60e anniversaire de l’émission l’année prochaine. En tant que l’un des acteurs les plus populaires à avoir jamais joué le rôle, Tennant a déjà participé à la spéciale du 50e anniversaire, dans laquelle il a joué aux côtés de Matt Smith’s Doctor, et John Hurt jouant une version précédemment cachée du personnage, The War Doctor. Le retour de Tennant pour le 60e anniversaire est celui que les fans ont bien accueilli.

Il n’y a actuellement aucune information connue sur l’épisode du 60e anniversaire concernant l’intrigue, mais jusqu’à présent, l’épisode mettra en vedette Tennant et Gatwa avec Catherine Tate, qui reprendra son rôle de Donna, et Bernard Cribbins, qui sera de retour en tant que Wilf Mott. . Le showrunner de retour, Russell T. Davies, a laissé tomber des indices très vagues et peu concluants, et cela ne devrait pas changer de sitôt car l’équipe de production voudra garder le plus de secret possible et de surprise pour les fans.

Les nouvelles images et la vidéo ont montré David Tennant sur le plateau, vêtu d’un costume similaire mais pas identique à l’un de ceux portés par son personnage lors de sa dernière apparition dans la série. Une autre image a également révélé Donna de Tate, mais cette image n’est pas aussi claire. En plus de cela, des photos d’un TARDIS, qui pourrait être celui qui a été le plus récemment repensé pour le mandat de Jodie Whittaker, et une sorte de musée ou d’exposition Cybermen ont été partagées, ainsi que quelques photos confirmant que Bernard Cribbins sera impliqué dans le rôle de Wilfred Mott. Découvrez quelques-unes des images ci-dessous.

Ncuti Gatwa est le 14e docteur en Docteur Who

Alors que le retour de David Tennant sera sans aucun doute un coup de pouce pour la série récemment assiégée, le véritable test sera de savoir comment Ncuti Gatwa parvient à capter l’imagination d’une base de fans qui a été pour la plupart déçue par les récents scénarios de la série. Nouvelles de la Éducation sexuelle Le casting de l’acteur dans le rôle a suscité une réaction majoritairement positive de la part des fans, qui ont noté que la star avait une énergie similaire à son sujet qui faisait de Tennant un choix aussi populaire que The Doctor.

En ajoutant Russell T. Davies au mélange, l’avenir de Docteur Who semble plus brillant qu’il ne l’a été depuis quelques années. Après que les téléspectateurs aient été déçus par les intrigues qui passaient trop de temps sur de longues scènes de cœur à cœur et des monologues de commentaires sociaux, ramener l’homme qui a relancé la série en 2005 à un tel succès critique pourrait être un coup de génie qui pourrait bien être la série ‘ Sauveur.