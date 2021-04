David Tennant a 50 ans et les fans de Doctor Who célèbrent son anniversaire en grand

David Tennant vient d’avoir 50 ans et les fans de l’acteur lui souhaitent le meilleur pour sa journée spéciale. Très connu pour sa course en tant que dixième docteur sur Docteur Who parmi de nombreux autres rôles mémorables, les fans de Tennant s’étendent dans le monde entier. Sur les réseaux sociaux, des milliers de ces fans se regroupent maintenant pour souhaiter à Tennant un joyeux 50e anniversaire, et cela inclut même certains de ses célèbres amis.

« Joyeux anniversaire à David tennant, vu ici faire un travail de sensibilisation avec les défavorisés et les abandonnés. Vous faites l’œuvre du Seigneur, David », écrit l’auteur légendaire Neil Gaiman, en postant une photo de lui aux côtés de l’acteur. Tennant a joué le démon Crowley dans la série Amazon de Gaiman Bons présages, qui est basé sur le roman original co-écrit avec Terry Pratchett.

Joyeux anniversaire à David Tennant, vu ici faire un travail de sensibilisation avec les défavorisés et les abandonnés. Vous faites l’œuvre du Seigneur, David. pic.twitter.com/73ew3B6EQs – Neil Gaiman (@neilhimself) 18 avril 2021

« Un très, très joyeux anniversaire à notre Demon Crowley #DavidTennant », a ajouté Pratchett.

Un très, très joyeux anniversaire à notre démon Crowley #David tennantpic.twitter.com/nBfsCBPldm – Terry Pratchett (@terryandrob) 18 avril 2021

Un compte de fan de Crowley a tweeté: « Joyeux 50e anniversaire à David Tennant! Un homme aux nombreux talents et derrière de nombreux personnages emblématiques tels que notre démon préféré, Crowley! Rien que du respect et tant d’amour pour cet être humain incroyable. »

Crowley Of The Day: Joyeux 50e anniversaire à David Tennant! 🥳💞 un homme aux multiples talents et derrière de nombreux personnages emblématiques tels que notre démon préféré, Crowley! Rien que du respect et tant d’amour pour cet incroyable être humain 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/ztwT8yK598 – 🐍 Crowley du jour 🐍 (@CrowleyDaily) 17 avril 2021

« à l’homme qui a peut-être 50 ans mais qui a encore 10 ans et qui est littéralement l’être humain le plus étonnant et le plus parfait de l’univers. Joyeux anniversaire David Tennant », a tweeté un autre fan de l’acteur.

à l’homme qui a peut-être 50 ans mais qui a encore 10 ans et qui est littéralement l’être humain le plus étonnant et le plus parfait de l’univers.

joyeux anniversaire David Tennant 🥺❤️🥂

pic.twitter.com/EONb47Am3R – em • JOURNÉE DE DAVID🍍 (@beingineffable) 18 avril 2021

Un autre tweet dit: « Joyeux anniversaire David Tennant alias la boule de soleil littérale et l’amour de ma vie. Vous représentez le monde pour moi et nous sommes TRÈS chanceux d’être bénis avec vous. »

Joyeux anniversaire David Tennant alias la boule de soleil littérale et l’amour de ma vie. tu es le monde pour moi et nous sommes TRÈS chanceux d’être bénis avec toi 🤧🥺 pic.twitter.com/rxk65fUt1R – em • JOURNÉE DE DAVID🍍 (@beingineffable) 18 avril 2021

«JOYEUX 50E ANNIVERSAIRE À DAVID TENNANT», dit quelqu’un d’autre. « Vous êtes vraiment une personne merveilleuse et méritez toute la bonté de ce monde. Je veux juste vous dire merci, d’être la lumière de ma vie, de m’avoir donné le sens de continuer, pour tout. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire ! «

JOYEUX 50E ANNIVERSAIRE À DAVID TENNANT🌟

Vous êtes vraiment une personne merveilleuse et méritez toute la bonté de ce monde. Je veux juste te dire merci, d’être la lumière de ma vie, de m’avoir donné le sens de continuer, pour tout. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/VWCRbagFoj – LA JOURNÉE DE Luke🍆DAVID !!! (@ Lukeluvsdavid10) 18 avril 2021

Pendant ce temps, un autre fan met en lumière l’un des rôles les plus négligés de Tennant en écrivant: «Joyeux 50e anniversaire David Tennant. Oui, oui, Doctor Who, Broadchurch, bla bla bla. St Trinians 2: La légende de l’or de Fritton. «

Joyeux 50e anniversaire David Tennant. Oui, oui, Doctor Who, Broadchurch, bla bla bla. Tout le monde sait que votre meilleur rôle était Sir Piers Pomfresh dans St Trinians 2: The Legend of Fritton’s Gold pic.twitter.com/09w17UdxNf – Michael Christodoulou (@michaelchristod) 18 avril 2021

Bien sûr, l’incarnation du Docteur par Tennant est particulièrement appréciée des fans de Docteur Who, et de nombreux fans de la série de science-fiction se joignent aux festivités d’anniversaire. L’acteur est également connu pour avoir joué DI Alec Hardy dans la série dramatique policière Broadchurch, le sinistre méchant Kilgrave dans la série de super-héros Netflix Jessica Jones, et la voix de Scrooge McDuck dans le Contes de canard redémarrer. Plus récemment, Tennant a joué lui-même dans la comédie britannique de verrouillage Mise en scène.

En janvier, il a été annoncé que Tennant reprendra le rôle du dixième médecin pour une nouvelle aventure audio, rejoignant son beau-père Peter Davison en tant que cinquième médecin. Appelé Doctor Who: Out of Time 2 – Les portes de l’enfer, la spéciale devrait sortir en juin via Big Finish. Pour l’instant, rejoignons le Docteur Who communauté et au reste des fans de Tennant en souhaitant à l’acteur un très joyeux 50e anniversaire!

un fil de mes photos préférées de david tennant en l’honneur de son 50e anniversaire: pic.twitter.com/12eQ0D8peJ – iris (@omentennant) 18 avril 2021

une légende qui a inventé le théâtre est née il y a 50 ans aujourd’hui. joyeux anniversaire david tennant pic.twitter.com/dqE8YvZkss – auri ✵ DT DAY (@tencrowley) 18 avril 2021

Joyeux 50e anniversaire au merveilleux David Tennant, qui a incarné l’incroyable 10e docteur … 💫#Docteur Whopic.twitter.com/UgQWDaGoxk – Who Fan Site 💙 (@WhoFanSite) 18 avril 2021

Joyeux 50e anniversaire à David Tennant! ❤️🥳 pic.twitter.com/pGAbfAPWtS – Moins actif 💜 Bons présages (@FangirlTennant) 18 avril 2021

Joyeux anniversaire à David Tennant !! Un acteur vraiment incroyable et un être humain merveilleux. pic.twitter.com/vAiesltiZE – 🌌 (@memoriesdw) 18 avril 2021

joyeux anniversaire au seul et unique David Tennant je suppose ??? pic.twitter.com/DK0XlKVsFA – karraway (@swimminwts) 18 avril 2021

Sujets: Anniversaires, Doctor Who