David Spade commente l’exode des acteurs de SNL: « C’est un endroit difficile à vivre »

La finale de la saison de Saturday Night Live était le dernier épisode pour plusieurs membres de la distribution, car l’épisode a vu les sorties de Kate McKinnon, Aidy Bryant, Pete Davidson et Kyle Mooney. Pour les fans qui ont regardé la série de sketchs humoristiques au cours de la dernière décennie, cela rendra la prochaine saison très différente.

McKinnon et Bryant étaient devenus les favoris des fans après avoir tous deux rejoint la série en 2012. Mooney existe depuis presque aussi longtemps, entrant officiellement dans le casting en 2013. Pendant ce temps, Davidson s’était également imposé comme un pilier après une course de 8 ans, rejoindre la série en 2014 alors qu’il n’avait que 20 ans.

Mais voir autant de stars de la série sortir en même temps n’est pas vraiment une surprise pour l’ancien membre de la distribution David Spade. S’adressant à TMZ, Spade a été interrogé sur l’exode. Il se souvient à quel point c’était « battant » de travailler sur la série et devine que les gens doivent partir parce qu’ils n’en peuvent plus. Spade est juste surpris que ces acteurs aient duré aussi longtemps qu’eux, car il n’a pu durer que six ans.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je pense que les gens partent parce que c’est tellement foutu de battre. Vous savez, c’est dur pour le cerveau, et c’est dur pour le corps, et c’est juste un endroit difficile à vivre. Ceux qui durent 8, 9, 10 ans, Je ne peux même pas y croire. »

Lorsqu’on lui a demandé si Davidson serait l’un des plus grands de tous les temps sur SNLSpade a admis qu’il ne peut pas vraiment le dire car il n’a pas assez regardé la série ces dernières années.

« Je ne pense pas en avoir assez vu de la nouvelle distribution. Je devrais vraiment revoir les bandes. Je reviendrai vers vous, parce que je ne le vois pas autant. Tout le monde a son ère. »

Michael Che devrait rester après avoir flirté avec le départ





CNB

Le co-présentateur de Weekend Update, Michael Che, a également taquiné qu’il pourrait partir. Il a récemment expliqué que c’est une décision qu’il considère chaque année, jetant un doute sur son retour pour la saison prochaine également.

« Ma tête a été de partir au cours des cinq dernières saisons », a déclaré Che au New York Times. « Je pense que je suis ici depuis plus longtemps que je ne le serai. Ce spectacle est conçu pour les voix plus jeunes et, à un moment donné, il y aura quelque chose de plus excitant à regarder à mi-parcours du spectacle que moi et l’idiot Jost.





Cependant, Che a depuis déclaré qu’il resterait très probablement sur SNLdu moins pour cette prochaine saison.

« Je pense que je reste », a récemment expliqué le Che, selon Deadline. « Je ne sais jamais, c’est dur, une fois la saison finie il vaut mieux ne pas prendre de décisions comme vers la fin de l’année parce que tout ce que tu veux c’est sortir de là, t’as fait le plein, mais août ou septembre c’est généralement une histoire différente. Je n’ai pas encore l’intention de partir. »





La bande-annonce de Neon Lights voit Tech Tycoon faire face à plus que son traumatisme

Lire la suite