David Schwimmer rejoint le Celebrity Special du Great British Baking Show

Tel que rapporté par People, il a été révélé mardi que la star David Schwimmer rejoindrait Le grand salon de la pâtisserie britannique ‘s spécial célébrités. L’événement soutiendra le programme caritatif Stand Up to Cancer. En plus de Amis star, le concours de célébrités comprendra le plongeur olympique Tom Daley, l’ancien chanteur de Little Mix Jesy Nelson et Bridget Jones l’actrice Jessica Hynes. Au total, 20 célébrités participeront à la spéciale Stand Up to Cancer.





Récemment, le compte Twitter officiel de la série de cuisine a partagé un court extrait de la spéciale caritative, montrant les différentes célébrités participant à l’événement. Dans la vidéo, Schwimmer porte son tablier beige recouvert de farine sur un polo bleu marine.

FILM VIDÉO DU JOUR

La poste déclaré« Dites bonjour à nos amis pâtissiers. Rencontrez les stars dans la tente Bake Off pour lever de la pâte pour une cause très spéciale ! Le Great Stand Up To Cancer Bake Off. Bientôt disponible sur @Channel4. #GBBO. »





Matt Lucas co-animera l’émission spéciale Stand Up to Cancer Celebrity du Great British Baking Show

Studios de la BBC

Les concurrents célèbres seront jugés par Paul Hollywood et Prue Leith, le comédien Noel Fielding animant le spectacle au Royaume-Uni. Coanimateur de Fielding, comédien et Demoiselles d’honneur L’acteur Matt Lucas apparaîtra également, terminant ses fonctions d’animateur pour le British Baking Show avant son départ de la série. Lucas avait précédemment annoncé sa sortie de l’émission de cuisine en décembre. Il est apparu sur trois saisons de Le grand salon de la pâtisserie britannique.

Sur les réseaux sociaux, Lucas a révélé la nouvelle en déclarant : « Ça a été une expérience délicieuse et je ne peux pas imaginer une façon plus amusante de passer mes étés, mais il est devenu clair pour moi que je ne peux pas présenter à la fois ‘Fantasy Football League’ et ‘Bake Off’ aux côtés de tous mes autres projets. » Il a ajouté: « Ainsi, après trois séries et 51 épisodes, je passe joyeusement la baguette à quelqu’un d’autre. »

Quant à savoir qui remplacerait Lucas de manière appropriée, la juge Leith a déclaré qu’elle espérait que le nouvel ajout serait pour qu’elle le reconnaisse. Leith a déclaré à Lorraine d’ITV: « Je ne connais rien aux jeunes comédiens. Je n’avais jamais entendu parler de Noel Fielding avant de le rencontrer. J’aimerais quelqu’un dont j’ai entendu parler. » Elle a ensuite ajouté : « Je les aime, mais la vérité est que je n’ai jamais compris les blagues de Matt et Noel de toute façon. J’adorais Matt et il voulait faire plus de théâtre. »

Le grand salon de la pâtisserie britannique L’émission spéciale sur les célébrités Stand Up to Cancer sera bientôt diffusée sur Channel 4.