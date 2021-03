David Schwimmer propose une mise à jour de la réunion des «  amis  », plus qui ne sera pas l’hôte

Il y a des choses que nous savons sur la prochaine réunion « Friends » sur HBO Max, et des choses que nous ne savons pas à ce sujet.

Ce que nous savons principalement, c’est que cela se produit définitivement. Phoebe – c’est-à-dire Lisa Kudrow – l’a dit lors d’une apparition en janvier sur le podcast de Rob Lowe.

Nous devons avoir des « amis »! NBC

Et mercredi sur l’émission Radio Andy d’Andy Cohen sur SiriusXM, nous en avons appris un peu plus sur ce qui ne pas événement.

Les nouveaux détails sont venus de l’acteur David Schwimmer (Ross), qui a dit à Cohen qu’il tournerait des scènes en avril.

« Dans un peu plus d’un mois, je pars à Los Angeles », a déclaré l’acteur, qui joue actuellement dans « Intelligence » de Peacock. « Donc, finalement … nous avons trouvé un moyen, je pense, de le filmer en toute sécurité et il y aura une partie de celui-ci que nous filmerons à l’extérieur à cause, vous savez, des protocoles de sécurité. »

À peu près à la même époque l’année dernière, les fans avaient des raisons de s’enthousiasmer, grâce à l’annonce de la réunion tant désirée. Mais le tournage a été reporté encore et encore à cause de la pandémie COVID-19.

« Friends » a été diffusé sur NBC de 1994 à 2004. NBC

Maintenant, il semble que les choses commencent vraiment. Alors … qui va l’héberger, Cohen voulait naturellement savoir?

Eh bien, ce n’est pas Ellen DeGeneres, lui dit Schwimmer.

«Pouvez-vous dire qui est? Demanda Cohen.

« Je ne sais pas si je peux, en fait », a déclaré Schwimmer. «J’aurais dû le découvrir. Je m’excuse. Je peux vous dire que ce n’est pas Ellen, ce n’est pas Billy Crystal. Puis il a lancé une question à Cohen: « Andy, c’est toi? »

« Oh, mon Dieu, j’aurais aimé que ce soit le cas! » cria l’hôte.

Et c’est là que les choses en sont … pour l’instant!