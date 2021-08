David Schwimmer confirme s’il est en couple avec Jennifer Aniston

Fans de Amis vivez un grand 2021 après la première du Réunion sur le service de diffusion en continu HBO Max, où ils ont pu voir chacun des acteurs revivre ses aventures au fil des saisons d’enregistrement. Là, une histoire d’amour passée a été révélée entre Jennifer Aniston Oui David Schwimmer, qui semble avoir refait surface dans la dernière fois, selon les rumeurs. Sont-ils en couple ?

Comme les téléspectateurs le savent, Dans la série, ils ont joué Rachel et Ross, l’une des histoires d’amour les plus en vue, malgré les rebondissements constants. Il avait toujours été amoureux depuis l’école, mais ce n’est qu’à l’âge adulte qu’ils se sont revus et qu’elle a commencé à ressentir la même chose. Au-delà de certaines des controverses auxquelles il a fait référence, Geller C’est l’un des favoris du public.

Dans l’attendu Spécial de la plate-forme Warner Bros. Ils ont parlé du passé, chacun de leur point de vue, et c’est là que le présentateur James Corden leur a demandé s’il y avait une relation dans les coulisses, quelle David répondu : « La première saison. Au cours de la première saison, j’ai eu le béguin pour Jen. », Oui Aniston assuré: « C’était réciproque ».

Les fans ont été choqués par les propos, mais ont à nouveau relayé leurs émotions sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Le magazine Plus proche rapporté que Jennifer et David passaient de plus en plus de temps ensemble après la réunion des amis et cela « a attisé les sentiments ». Le médium a assuré : « Después de la reunión, quedó claro que recordar el pasado había despertado sentimientos en ambos… Comenzaron a enviar mensajes de texto inmediatamente después de la filmación y, el mes pasado, David voló desde su casa en Nueva York para ver a Jen en Les anges ».







En raison de cette situation, le site britannique Le HuffPost contacté le représentant de David Schwimmer, qui a complètement nié les rumeurs et a finalement confirmé qu’il ne sortait pas avec Jennifer Aniston. Ils ont également essayé de contacter l’équipe de l’actrice, mais il n’y a eu aucune réponse. La vérité pour le moment, c’est que c’est une histoire qui appartient au passé et que tout a mené à une bonne amitié.