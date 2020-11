David Prowse meurt, l’acteur de Dark Vador de Star Wars avait 85 ans

Nous avons de très tristes nouvelles à annoncer ce week-end comme Guerres des étoiles étoile David Prowse nous a quittés. Selon son agent Thomas Bowington, Prowse est décédé tôt samedi matin après avoir lutté contre une courte maladie. Il avait 85 ans.

« Que la force soit avec lui, toujours! » a déclaré Bowington dans un communiqué. « Bien que célèbre pour avoir joué de nombreux monstres – pour moi-même, et pour tous ceux qui connaissaient Dave et ont travaillé avec lui, il était un héros dans nos vies. »

Mark Hamill, qui a partagé la vedette avec Prowse dans le Guerres des étoiles série, a également abordé le décès de l’acteur sur Twitter. Il écrit: « Tellement triste d’apprendre que David Prowse est décédé. C’était un homme gentil et bien plus que Dark Vader. Acteur-Mari-Père-Membre de l’Ordre de l’Empire britannique-3 fois Champion d’haltérophilie britannique et icône de la sécurité the Green Cross Code Man. Il aimait ses fans autant qu’ils l’aimaient. «

Tellement triste d'apprendre que David Prowse est décédé. C'était un homme gentil et bien plus que Dark Vador. Acteur-Mari-Père-Membre de l'Ordre de l'Empire britannique-3 fois Champion d'haltérophilie britannique et icône de sécurité The Green Cross Code Man. Il aimait ses fans autant qu'ils l'aimaient. #DÉCHIRURE – Mark Hamill (@HamillHimself) 29 novembre 2020

Un artiste vétéran avec une variété de rôles de film, Prowse est peut-être mieux connu pour jouer le méchant emblématique Dark Vador dans l’original Guerres des étoiles trilogie. Un bodybuilder imposant qui mesurait 6’6 « , Prowse a été choisi en partie en raison de sa silhouette imposante, bien que James Earl Jones ait exprimé le personnage comme l’accent de West Country de Prowse ne convenait pas. Au départ, Prowse s’est également vu offrir le rôle de Chewbacca, bien qu’il ait choisi de jouer à Dark Vador parce que « vous vous souvenez toujours des méchants ».

Dans ses dernières années, Prowse a passé beaucoup de temps à rencontrer des fans lors de conventions de science-fiction. On dit qu’il s’est brouillé avec George Lucas et qu’il a cessé d’assister aux officiels Guerres des étoiles conventions, même s’il est resté très en demande auprès des fans. Il a annoncé qu’il se retirait de faire d’autres apparitions publiques en 2016, invoquant des problèmes de santé et les souhaits de sa famille.

Prowse est également bien connu pour jouer à divers types de monstres. Il a fait ses débuts au cinéma en 1967 en apparaissant comme la création de Frankenstein dans la parodie de James Bond Casino Royale; il reprendrait le rôle dans les films d’horreur Hammer Horreur de Frankenstein et Frankenstein et le monstre de l’enfer. Il est également apparu comme un minotaure dans le Docteur Who épisode « The Time Monster » aux côtés de Jon Pertwee. Il a également été présenté comme une créature dans la série de science-fiction Espace: 1999.

Pourtant, l’acteur a déclaré qu’il était le plus fier de jouer le Green Cross Code Man, un rôle qu’il a commencé à incarner pour la première fois en 1975. Vêtu d’un costume de super-héros blanc et vert, le personnage était le visage de la sécurité routière britannique pendant de nombreuses années, prononçant souvent le slogan, « Arrêtez, regardez et écoutez. » Prowse appellerait plus tard le personnage «le meilleur travail que j’aie jamais eu».

En 2015, Prowse a également fait l’objet du documentaire Je suis ton père. Réalisé par Marcos Cabota et Toni Bestard, le film se concentre sur la vie de Prowse des décennies après son apparition dans le rôle de Dark Vador dans le Guerres des étoiles films. Les cinéastes ont cherché à reprendre des scènes de la trilogie pour prouver que Prowse aurait dû être celui présenté lorsque le personnage a été démasqué dans Le retour du Jedi. Ils espéraient également que le film aiderait à apporter plus de reconnaissance à Prowse, qui était relativement obscur par rapport à Jones et son Guerres des étoiles contemporains.

Nos condoléances à la famille de Prowse en cette période difficile. En tant que partie intégrante de l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du cinéma, Prowse restera à jamais une légende et restera toujours dans les mémoires. Repose en paix. Cette nouvelle nous vient de BBC News.

