David Lynch travaillera sur le prochain film de Spielberg

Le cinéaste derrière Pics jumeaux sera à nouveau devant la caméra et ce sera sous les ordres de l’un des réalisateurs les plus importants de l’histoire. Détails du dernier ajout Les Fabelman.

© GettyLynch n’avait pas eu de travail d’acteur depuis 5 ans.

Après ce qui fut une première passée inaperçue dans les salles, comme le remake de West Side Story (qui malgré tout pourrait avoir plusieurs nominations en Les Oscars de cette année), Steven Spielberg travailler sur votre prochain projet. Il s’agit de Les Fabelmanun film aux nombreux éléments autobiographiques qui vient d’ajouter une star du luxe à son casting.

Comme confirmé Variété, David Lynch fera partie de Les Fabelman et agira à nouveau après 5 ans, alors qu’il faisait partie du retour de sa propre création, Pics jumeaux. Il est à noter qu’au milieu il a fait une voix dans Poulet Robot et était également dans un court intitulé Qu’a fait Jack ?. Désormais, on sait qu’il sera dans le nouveau long métrage de Spielbergdans ce qui sera la première fois que les deux artistes travailleront ensemble.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quel rôle jouera David Lynch dans Les Fabelman. Il est à noter que la participation de Lyncher Il est déjà terminé, car le projet est en phase de post-production et sortira en novembre de cette année. Cela signifie que l’ajout de Lyncher Le casting du film a longtemps été tenu secret.

Les détails de l’intrigue n’ont pas été révélés, mais on sait que Les Fabelman aura des accents autobiographiques et racontera comment la vie de Spielberg dans son enfance. Le casting comprend des personnages tels que Michelle Williams, Seth Rogers et Paul Danoaussi bien que Julia Butters et Gabriel LaBelle. Williams et Dano seront les parents de Spielbergalors que l’on pense que Roger se mettra dans la peau de l’oncle du réalisateur et labelle Ce sera la version romancée de Spielberg.

Rumeurs de prix pour Steven Spielberg

Le vote pour définir les nominés pour la prochaine prix Oscar c’est déjà fermé. Avant la cérémonie qui aura lieu le 27 mars, ce mardi, les nominés des différentes catégories seront annoncés, dans une émission qui sera animée par Leslie Jordan et Tracee Ellis Ross. Se croit que Steven Spielberg est un candidat clair pour être nominé pour son rôle d’administrateur, aux côtés de personnalités telles que Kenneth Brangh (Belfast) Oui Jeanne Campion (Le pouvoir du chien).

