David Lynch ne sait pas non plus ce qui se passe dans les scènes de Mulholland Drive de Justin Theroux

Eagle Scout, météorologue, entrepreneur de café, musicien, peintre, oh, et un cinéaste singulièrement unique dont le travail a récemment amené son dernier homonyme (Lynchian) dans l’Oxford English Dictionary, David Lynch a déconcerté le public pendant des décennies avec ses films oniriques et décousus qui fondent comme par magie le banal avec le mystère et la menace. Récemment, Justin Theroux a évoqué ses collaborations avec Lynch, Mullholland Drive et Empire intérieur, et nous permet à tous de pousser un soupir de soulagement; même le créateur lui-même veut « découvrir » de quoi parlent les films.

Justin Theroux a récemment discuté de son rôle dans Mullholland Drive dans le rôle du réalisateur qui monte en flèche, Adam Kesher, en lice pour un nouveau projet, qui est sur le point de découvrir qu’il est cocu, en vertu du « garçon de la piscine » Billy Ray Cyrus. Theroux frappe le plateau avec une myriade de questions pour Lynch de ton, de motivation, son personnage « Eh bien, pourquoi suis-je là ? Qui est le cow-boy ? Que se passe-t-il ? Dans quelle réalité sommes-nous ? » Theroux dit qu’il a été choqué de voir Lynch effacer tout le plateau en criant: « Attendez une minute, tout le monde doit sortir d’ici. Moi et Justin devons parler. »

Après une série de questions que lui avait posées Theroux, il avait ces précisions pour lui. « Tu sais, je ne sais pas, mon pote. Mais découvrons-le. » Également rendre les choses claires avec les réponses de « Je ne sais pas ». Justin Théroux suggère « C’est comme si vous étiez sur un escalator dans un nuage avec lui, vous ne savez jamais où l’escalator se termine. Il est une valeur aberrante parce qu’il ne répond pas à vos questions. »

Theroux décrit l’ensemble cinq ans plus tard pour Inland Empire, avec Laura Dern, qui est le premier projet de David Lynch Velours bleu remonte à 1986, en disant: « L’équipe que David Lynch assemble est géniale. Vous rigolez. Les trucs avec Laura Dern et Empire intérieur, on rigolait tellement. Ensuite, vous passez à la projection, votre cerveau partout sur le mur du fond. Je n’avais aucune idée que c’était comme ça que cette scène allait être, le ton de ça. La plupart du temps, je suis une étude assez rapide sur (le ton), mais David Lynch est une valeur aberrante absolue à cet égard en ce que ce que vous finissez par voir une fois qu’il est allé au laboratoire, et le découper et mettre le son et arrangé du tout, est si différent de l’expérience que vous avez vécue sur le plateau. »

David Lynch a créé une sorte de famille cinématographique éclectique utilisant les mêmes acteurs, directeurs de la photographie, compositeurs, chanteurs et équipes dans plusieurs films et séries télévisées couvrant des décennies, ce qui a forgé un environnement intime et sûr pour jouer avec leurs rôles et leur environnement, conduisant à un surprenant produit final, que l’on devine, surprend même son créateur. Lynch le dit le mieux : « Cela me met mal à l’aise de parler de significations et de choses. Il vaut mieux ne pas trop savoir ce que les choses signifient. Parce que la signification, c’est une chose très personnelle, et la signification pour moi est différente de la signification pour quelqu’un d’autre. »