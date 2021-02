David Lynch a une annonce pour faire demain et les fans sont excités

La Glacerie par David Wesmaël - Meilleur Ouvrier de France Glacier Sorbet Litchi

Sélectionnés à pleine maturité, les litchis d’origine directe de l’Île de la réunion sont parfaitement retranscris dans ce sorbet rond et puissant qui arrive à faire ressentir la texture et la chair de ce fruit si particulier. On peut associer ce sorbet à nos saveurs gourmandes et authentiques ou avec