David Lee Roth répond aux commentaires de Gene Simmons contre lui

Lors d’une récente interview avec Rolling Stone, le bassiste et deuxième voix de Kiss, Gene Simmons, a confirmé que le chanteur de hard rock David Lee Roth, connu pour être le chanteur principal de Van Halen, n’ouvrirait plus les concerts de Kiss pendant sa tournée d’adieu, notant que pendant ses meilleurs jours, personne ne pouvait surpasser Roth dans son travail.

Simmons a noté que Roth était autrefois « le chanteur ultime » : « Pas de Robert Plant, pas de Rod Stewart, personne. Il a pris le fait d’être un chanteur au-delà de tout le monde. » Cependant, le bassiste aurait même laissé entendre que le chanteur était loin de ce qu’il était autrefois sur scène : « Je ne sais pas ce qui lui est arrivé… quelque chose. Et puis vous obtenez le Dave de l’ère moderne. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Yungblud présente un nouveau single stimulant intitulé « Fleabag »

Gene Simmons compare l’état actuel de Roth avec l’image d’Elvis Presley dans ses dernières années avant sa mort, assurant que dans le cas du roi, il préfère se souvenir de lui à son apogée au lieu de penser à « Elvis gonflé allongé sur le étage de sa salle de bain ».

Via son compte Instagram, David Lee Roth a publié une image en noir et blanc d’un enfant levant négligemment son majeur et portant des lunettes noires colorées, qui comporte un petit texte qui indique « Roth à Simmons ». Cette image serait partagée un total de 18 fois consécutives via votre profil.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ed Sheeran annonce la sortie de « = », son nouvel album

Récemment, les membres de Kiss ont présenté des détails sur leur nouvelle résidence à Las Vegas, la deuxième que le groupe de hard rock a à Nevada City tout au long de sa carrière musicale depuis leur séjour de neuf dates sur « The Joint ». en 2014, d’où sort son film de concert « Kiss Rocks Vegas » deux ans plus tard.

Gene Simmons a noté que cette nouvelle résidence à Las Vegas serait très rentable pour le groupe sur le plan commercial, en plus de lui donner l’avantage de ne pas avoir à faire face au rythme rapide des déplacements entre les spectacles.