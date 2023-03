David Kostyk est-il vraiment mort à la fin de la saison 2 de « Shadow and Bone » ?

La Fin de la saison 2 de « Shadow and Bone » d’une certaine manière satisfaisante, car ils ont réussi à vaincre Kirigan et Alina a réussi à éliminer l’Ombre qui divisait le pays. Cependant, le combat a fait plusieurs morts dans le série netflix et il est présumé que l’un d’eux était celui de David Kostyk, bien que nous ne soyons pas si sûrs que ce soit le cas.

Luke Pasqualino joue le Grisha de type Durast, qui peut modifier le métal et d’autres minéraux, ainsi que servir le Dark Heretic jusqu’à ce qu’il réalise à quel point il était méchant.

Depuis le premier épisode du programme, il a été l’intérêt romantique de Genya, mais en raison de différents événements, ils n’ont pas pu être ensemble.

Lorsqu’ils se sont retrouvés dans la nouvelle saison, nous pensions qu’ils auraient enfin leur fin heureuse, mais l’arrivée des Nichevo’ya au fort a changé l’histoire. Pour protéger Genya, il l’a enfermée dans un ascenseur et il est resté derrière pour saluer le monstre de l’ombre.

DAVID KOSTYK ​​​​EST-IL VRAIMENT MORT DANS « SHADOW AND BONE »?

Après la fin de la bataille et la disparition des Nichevo’ya à la mort de Kirigan, Genya est partie à la recherche de Davidmais je ne l’ai trouvé nulle part. Ajoutez à cela le fait qu’elle a trouvé une éclaboussure de sang sur la porte de l’ascenseur d’où il était descendu et qu’elle ne pouvait pas sentir les battements de son cœur, cela lui a fait penser qu’il était mort.

Cependant, la règle de la télévision et des films est que si vous ne voyez pas le corps, il est peut-être encore vivant. Aussi, les Nichevo’ya tuent souvent leurs victimes et les laissent gisant sur le sol, pourquoi son corps disparaîtrait-il ? Il n’a peut-être été que blessé et quelqu’un l’a priscompte tenu de son talent pour les inventions et les gadgets.

QU’EST-IL ARRIVÉ À DAVID KOSTYK ​​​​DANS LES LIVRES ?

« L’Ombre et l’Os » est d’après les livres de Leigh Bardugo et l’histoire de David se termine très différemment de la série, ce qui peut être une autre indication qu’il reviendra bientôt.

Dans « Ruine et Rising » David parvient à survivre à la bataille et réapparaît dans la duologie « King of Scars ».

Cependant, le caractère Il meurt dans « Rule of Wolves »seulement après avoir épousé Genya et au moins donné une certaine fermeture à leur romance.

COMMENT VOIR « OMBRE ET OS » ?

Les saisons 1 et 2 de « Shadow and Bone » sont disponibles dans le catalogue Netflix, vous n’avez donc besoin que d’un abonnement pour y accéder.