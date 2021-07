David Harbour taquine Red Guardian Vs. Captain America Fight dans un futur film MCU

Veuve noire Star David Harbour a révélé qu’il aimerait que son personnage de Red Guardian affronte First Avenger, Captain America. S’exprimant dans le cadre d’une conférence de presse virtuelle avant Veuve noiredans quelques semaines, Harbour, qui tourne également actuellement la saison quatre de Choses étranges, a déclaré qu’il y avait beaucoup de terrain découvert à son personnage et bien qu’il soit essentiellement une version russe de Captain America, il pense que ce serait une bonne chose d’explorer plus avant.

« Ce qui est drôle avec Alexei (Red Guardian), vous avez cet écart de 25 ans que nous ne connaissons pas (dans le film). On le voit dans l’Ohio et en prison. Et même avant la prison, il fut un temps où il était le gardien rouge, il a dû remettre le costume. Il y a cette période de temps où il a toutes ces histoires sur sa vie. On peut se demander si elles sont réelles ou non. «

« Je pense que le truc classique de la guerre froide est une dynamique vraiment amusante et amusante entre ces deux gars et le fait qu’ils sont apparus comme des ogives nucléaires comme dans une course aux armements ensemble. Je pense que c’est un excellent concept qui pourrait être exploré plus avant. Kevin Feige dans la pièce, a-t-il entendu ? »

Bien qu’il n’y ait pas de limite à ce qui peut arriver dans l’univers Marvel, comme nous l’avons vu récemment, la question de savoir si les deux se croiseront un jour est une autre affaire. Pour commencer, sur la base de la chronologie, cela signifierait voir le retour de Chris Evans dans le Capitaine Amérique rôle, et bien qu’il y ait eu des rumeurs continues de nouvelles apparitions potentielles pour lui dans le MCUdans l’avenir, il est douteux qu’une rencontre avec Red Guardian soit l’un d’entre eux. Mais, ne dites jamais jamais.

Bien que nous sachions tous tout ce qu’il y a à savoir sur le capitaine et son histoire, Harbour’s Red Guardian est une entité pour la plupart inconnue, bien que l’acteur ait partagé une petite explication lorsqu’il a parlé à The Wrap il y a quelque temps. Dans l’interview, il a déclaré que le personnage « a fait exploser certaines choses et qu’il essaie de recommencer ». Il a poursuivi: « J’aime vraiment cet angle sur un super-héros. Toutes les discussions avec les super-héros peuvent se concentrer sur leur invincibilité, alors où trouvez-vous les fissures là-dedans? … Et Red Guardian a des tonnes de fissures partout sur lui. Et ce n’est pas l’homme noble et héroïque que vous voulez qu’il soit. Il a à la fois comique et tragique beaucoup de défauts. Et j’aime ça à ce sujet. Et aussi, il a beaucoup de forces. «

Avec seulement quelques semaines maintenant jusqu’à Veuve noire arrive dans les cinémas et sur Disney + Premier Access le 9 juillet, nous n’avons pas longtemps à attendre pour voir Harbour en action, et pour ses fans, espérons que ce ne sera pas trop long jusqu’à ce que nous sachions quand nous pouvons nous attendre à voir le retour de son autre personnage bien-aimé, Jim Hopper dans Choses étranges. Cette histoire vient de ComicBook.com.