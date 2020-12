David Harbour révèle que la saison 4 de Stranger Things est sa préférée

L’acteur de ‘Choses étranges’, David Harbour, a dit que le prochain et quatrième saison de la série est son préféré à ce jour.

L’acteur qui joue Hopper dans la série de Netflix, a parlé des prochains épisodes et du développement de son personnage, qui a été vu pour la dernière fois dans une bande-annonce où il était prisonnier dans Russie.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Le casting de ‘Stranger Things’ se réunit pour jouer à « Dungeons and Dragons »

Dans une récente interview, port Il a commenté: « (Les créateurs de l’émission sont) très réceptifs à la réponse des fans (mais aussi) à un pas en avant avec le script. »

« Vous verrez beaucoup de vos personnages préférés faire des choses que les fans adorent, mais il y aura une torsion qui lui donnera d’autres couleurs et saveurs… l’une des grandes choses que vous pouvez voir avec Hopper est qu’il était un protecteur, il est un homme de justice et maintenant il est devenu prisonnier. Il est piégé et isolé », a-t-il ajouté. port.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « Stranger Things »: David Harbour compare son personnage à « Lord of the Rings »

« Cette saison est ma préférée, car elle montrera vraiment de nouvelles nuances de ce qui est vraiment fait. »

La prochaine saison de ‘Choses étranges’ va venir a Netflix à un moment donné 2021, bien que la date n’ait pas été officialisée en raison des inconvénients causés par la pandémie de coronavirus.