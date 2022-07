David Harbour qualifie le jeu de méthode de « dangereux et stupide »

Célèbre, quand il a joué Abraham Lincoln dans le film de 2012 Lincoln, pour lequel il a remporté un Oscar, l’homme de 65 ans n’a pas rompu son personnage pendant trois mois et a même demandé à ses collègues de la distribution et de l’équipe de l’appeler « Monsieur le Président ».

Cependant, David Harbour est sorti et a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec cette pratique, la qualifiant non seulement de stupide mais aussi de « dangereuse ».

S’adressant à GQ, l’homme de 47 ans a déclaré: « Quand j’étais plus jeune – c’est tellement embarrassant – mais je me souviens d’avoir joué ce célèbre roi écossais et d’être comme, ‘Je vais tuer un chat’, ou quelque chose comme ça, ‘Je « Je vais tuer quelque chose pour savoir ce que ça fait de tuer ».

« Je ne l’ai pas vraiment fait, évidemment. Non seulement c’est [method acting] des trucs idiots, c’est dangereux, et ça ne produit pas du bon travail. [Daniel Day-Lewis] est un acteur extraordinaire qui me passionne et me fascine.