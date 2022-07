David Harbour honoré d’utiliser l’épée Conan d’Arnold Schwarzenegger dans la finale de Stranger Things

Attention : cet article contient des spoilers pour Choses étranges Fin de la saison 4.

Choses étranges ‘ La finale de la saison a livré de grands moments, et probablement l’un des plus grands moments a présenté Jim Hopper, un démogorgon et une épée plutôt célèbre. Alors qu’Eleven et les autres enfants de Hawkins affrontaient Vecna, Hopper, Joyce et Murray tentaient de tuer la collection russe de créatures mortelles d’Upside-Down, et après avoir incendié la plupart des monstres avec un lance-flammes, il est tombé à Hopper pour affronter le démogorgon final en tête-à-tête.

Dans un post sur Instagram, l’acteur David Harbour a partagé une image de cette scène de Hopper ramassant une épée, prêt à se battre. Commentant l’image, Habour a révélé qu’il y avait quelque chose de spécial dans l’histoire de cette épée d’appui qui la voit parfaitement liée à Choses étranges‘l’amour des années 80. Il a dit:

« Alerte nerd. L’accessoire à la fin de l’épisode 9 est l’épée atlante des films CONAN. Un charmant fan a trouvé une photo de sa création dans l’épisode 7 et utilisée par un détenu malchanceux qui a rencontré une mort prématurée près des cellules à côté de notre fosse de gladiateurs. La véritable excitation derrière cela, cependant, est que l’épée que l’incroyable département des accessoires ST (révélez-vous les gars pour que je puisse vous créditer) m’a donnée est L’ÉPÉE RÉELLE utilisée dans le tournage des deux films CONAN. C’était lourd comme l’enfer, et un si grand honneur à manier. @schwarzenegger – prêt à accepter vos notes sur ma technique.

Choses étranges A été un méga succès pour Netflix

Netflix

Avec des épisodes de long métrage, Choses étranges a clôturé sa quatrième saison de manière fracassante et a mis en place sa dernière cinquième saison au cours des deux prochaines années. Avant même que les deux derniers épisodes ne soient pris en compte, Choses étranges ‘ Le début de la saison quatre à la fin du mois de mai a balayé les premières précédentes sur tous les services de streaming depuis que Nielsen a commencé à publier des chiffres il y a deux ans.

Dans sa semaine d’ouverture, Choses étranges a fait ses débuts avec 5,14 milliards de minutes regardées, mais dans sa deuxième semaine, cela a bondi à 7,2 milliards de minutes colossales. Aucune série en streaming n’ayant jamais réalisé 6 milliards de minutes ou plus en une seule semaine, la durée prolongée des épisodes de Choses étranges l’a vu établir un record qui sera très difficile à battre si l’on considère que de nombreuses grandes séries publient désormais des épisodes sur une base hebdomadaire plutôt qu’en une seule goutte.

Cependant, il y a toutes les chances que l’arrivée de Choses étrangesLa cinquième saison défiera ce record à son arrivée, très probablement en 2024. Avec Netflix ayant déjà confirmé que les fans pourront toujours se gaver de toute la saison en une seule fois, et les Duffer Brothers devraient cette fois abandonner toute la saison en d’un coup, il y aura beaucoup de battage médiatique pour ce qui sera certainement la saison la plus populaire de Netflix ou son émission en anglais la plus populaire de tous les temps.

Les quatre premières saisons de Choses étranges sont tous disponibles en streaming sur Netflix maintenant.