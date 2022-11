David Harbour fait l’éloge du directeur de Gran Turismo et taquine un film de jeu vidéo viscéral

Choses étranges étoile David Harbour a fait l’éloge de Gran Turismo le réalisateur Neill Blomkamp, ​​et a taquiné la nature viscérale de l’adaptation du jeu vidéo à venir (et quelque peu inattendue). En parlant avec Collider, Harbour n’avait que de bonnes choses à dire sur Blomkamp, ​​qui est surtout connu pour ses sorties de science-fiction District 9 et Élyséeet a déclaré que Gran Turismo n’a rien à voir avec ce à quoi le public pourrait s’attendre.





« Neill est tellement cool et un si bon réalisateur que ça a vraiment été une joie de travailler sur ce film, et ce film va être… Ne parle pas de ce à quoi tu t’attends, avec lui à la barre, il y a un côté viscéral dans ce film, dans ce monde de jeux vidéo qui est tellement cool. J’ai hâte que vous voyiez ce film.

L’approche inattendue de Gran Turismo, qui sera basé sur la série PlayStation de jeux vidéo de simulation de course, est mieux taquiné par le synopsis officiel du film. « Basé sur une histoire vraie, le film est l’ultime récit de réalisation des souhaits d’un adolescent joueur de Gran Turismo dont les compétences en matière de jeu ont remporté une série de compétitions Nissan pour devenir un véritable pilote de course professionnel », indique la ligne de connexion.

Filmer sur Gran Turismo a maintenant commencé, Sony a récemment publié la déclaration suivante pour marquer le passage du film devant les caméras : « Le tournage est en cours sur Gran Turismo – basé sur l’histoire vraie et inspirante d’un joueur de Gran Turismo, Jann Mardenborough, qui a remporté une série de concours de jeux l’amenant à devenir un véritable pilote de course professionnel.

L’adaptation du jeu vidéo devrait être écrite par Jason Hall et Zach Baylin et réalisée par Neill Blomkamp. Le projet voit Midsommar la star Archie Madekwe prend la tête aux côtés de David Harbour et pirates des Caraïbes et Le Seigneur des Anneaux vedette Orlando Bloom. Le reste de la distribution comprend Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner, Daniel Puig, Josha Stradowski et Thomas Kretschmann.





David Harbour jouera ensuite un Savage Santa dans Nuit violente

Images universelles

Avant de rejoindre la mêlée du jeu vidéo avec Gran Turismo, David Harbour dirigera d’abord le film d’action festif, Nuit violente. Le film de Noël peu orthodoxe voit le Père Noël de Harbour plonger dans son sac et sortir les gros canons après qu’une équipe de mercenaires d’élite ait fait irruption dans un complexe familial riche la veille de Noël, prenant tout le monde à l’intérieur en otage. Mais l’équipe n’est pas préparée à un combattant surprise : le Père Noël (Harbour) est sur le terrain, et il est sur le point de montrer pourquoi ce Nick n’est pas un saint.

Des créateurs de John Wick et décrit comme un « thriller de vacances au charbon noir qui dit que vous devriez toujours parier sur le rouge », Nuit violente est réalisé par Tommy Wirkola (Le voyage, neige morte) à partir d’un scénario original écrit par Pat Casey et Josh Miller. Violent Night met en vedette John Leguizamo (Encanto, John Wick : Chapitre 2), Beverly D’Angelo (Vacances de National Lampoon, vacances), Alex Hassell (La Tragédie de Macbeth), Alexis Louder (copshop), Edi Patterson (Les pierres précieuses vertueuses), Cam Gigandet (Crépuscule, sans remords) et André Eriksen (Vikings) aux côtés de David Harbour dans le rôle du Père Noël.

Nuit violente est prévu pour être publié aux États-Unis le 2 décembre 2022 par Universal Pictures. Gran Turismoquant à lui, sortira le 11 août 2023.