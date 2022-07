David Harbour et Lily Allen : voici comment l’amour entre l’acteur de Stranger Things et la chanteuse est né

CÉLÉBRITÉS

L’acteur qui donne vie à Jim Hopper a rencontré l’artiste en 2019 d’une manière particulière. Découvrez comment ils sont tombés amoureux en plein tournage de Black Widow !

© GettyLa belle histoire d’amour de David Harbour et Lily Allen.

La quatrième saison de choses étranges j’arrive à Netflix pour faire retomber amoureux les abonnés de la plateforme. Et c’est que leurs personnages charismatiques ont volé le cœur des fidèles adeptes de la série mettant en vedette Millie Bobby Brown. Parmi les acteurs les plus en vue figure David Harbourqui joue Jim Hopper dès la première livraison. Bien qu’à l’écran il ait une belle histoire d’amour avec Joyce (Winona Ryder), dans la vraie vie celui qui l’a conquis n’est autre que Lily Allen.

Leur histoire a commencé en 2019 alors qu’ils cherchaient tous les deux leur meilleure moitié à Raya, une application de rencontre exclusive pour les célébrités. Après « matching », le couple a eu son premier rendez-vous dans un restaurant à Londres. Depuis, ils sont devenus inséparables et n’ont cessé de se voir un seul jour. Cependant, ce n’est que quelques mois plus tard qu’ils ont été présentés pour la première fois en public lors d’un gala de charité à New York.

La vérité est que l’acteur choses étranges et le chanteur ne cachent pas leur amour. Au contraire, chaque fois qu’ils trouvent une opportunité, ils expriment leur admiration et leur affection l’un pour l’autre sur leurs profils Instagram vérifiés. Mais une publication a surpris ses followers : Ils étaient mariés! Un an après leur rencontre, ils se sont rendus à Las Vegas improviser un mariage avec un imitateur d’Elvis et montrer qu’ils forment un couple très amusant et risqué.

Aujourd’hui, ils forment une belle famille puisque David Harbour entretient d’excellentes relations avec Marnie Rose et Ethel Cooper, les filles que Lily Allen a eues avec son ex-partenaire Sam Cooper il y a des années. Nul doute que le duo est profondément amoureux et qu’ils sont faits l’un pour l’autre. C’est ainsi que l’acteur de Stranger Things l’a fait savoir il y a quelque temps en dialogue avec People : « J’ai épousé une femme magnifique et incroyable que j’aime. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi profondément gentil qu’elle. Je ne me suis jamais senti autant pris en charge”.

Et il a soutenu : «Je suis en couple avec trois femmes qui ont des opinions très différentes sur moi à différents moments. Avoir ce genre d’engagement familial, que je n’ai pas eu pendant la majeure partie de ma vie, était une chose énorme pour moi. Me fait me sentir un peu plus comme un homme adulte”. Il y a quelques semaines, il a fait remarquer dans le New York Times : «Lily est tombée amoureuse de moi à mon pire moment physique. Ma femme m’a rencontré pesant 127 kilos et avec cette barbe et ces cheveux”.

