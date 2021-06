David Harbour et la continuité de Red Guardian après Black Widow

Les premières critiques de Veuve noire ils mettent en évidence Gardien rouge comme l’un des points forts du film et un excellent ajout à la Univers cinématographique Marvel. On ne sait toujours pas quel est le sort du super soldat russe dans la prochaine entrée du MCU, mais l’acteur qui le joue, Le port de David, ayez des idées. Avec le réalisateur Cate shortland ils ont eu de nombreuses conversations à ce sujet.

Comme le film de Natasha Romanoff a lieu entre Captain America : guerre civile Oui Avengers : guerre à l’infini, il y a peu de fans qui demandent où était la « famille russe » de Veuve noire dans la bataille finale contre Thanos. Étaient-ils victimes de « Spot »? En ce sens, l’acteur a fait remarquer que lui et Shortland avaient beaucoup parlé du sujet et que de bonnes idées étaient apparues.

Red Guardian est venu au MCU







« La chose amusante à ce sujet est que nous retournons en arrière et construisons une structure pour quelque chose de nouveau. », a souligné l’interprète. « Nous avons donc tout ce nouveau contenu avec beaucoup d’informations sur les films qui vont de l’avant dans la nouvelle phase. »a ajouté l’acteur qui a laissé le doute : la famille de Natasha jouera-t-elle un rôle de premier plan dans le MCU Phase 4?

« Nous présentons également tous ces personnages. Cate shortland et je spécule beaucoup sur l’endroit où il est Gardien rouge et ce qui lui arrive. Il y avait des idées amusantes, mais je ne lui en ai pas parlé. Kevin Feige. Je le ferai plus tard », Port assuré.

L’interprète avait précédemment exprimé son souhait que l’équipe de héros russe connue sous le nom de Winter Guard rejoint le MCU. Et au fur et à mesure que les personnages refont surface dans les bandes dessinées actuelles du Vengeurs, ce serait une belle occasion de les présenter au cinéma.

Veuve noire sortira en salles et Disney + Accès Premier le 9 juillet prochain.