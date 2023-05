David Harbour et Jodie Comer jouent dans le nouveau jeu vidéo Alone in the Dark

Un nouveau jeu vidéo a été annoncé pour le Seul dans le noir série, et quelques grands noms d’Hollywood seront les protagonistes jouables du jeu : David Harbour (Choses étranges) et Jodie Comer (Gars libre). Le jeu de redémarrage a été annoncé en août dernier, mais à ce moment-là, il n’y avait aucune mention de l’implication de Harbour et Comer. De THQ Nordic, le jeu d’horreur de survie sortira le 25 octobre 2023, juste à temps pour les vacances d’Halloween de cette année. Mais les fans n’auront pas à attendre jusque-là pour entrer dans ce monde, car un aperçu jouable a déjà été publié et est disponible dès maintenant. L’aperçu sert de prologue au jeu principal et peut être acquis sur les consoles Steam, PlayStaiton 5 et Xbox Series X.

Dans le prologue, par JeuxServer, les joueurs contrôlent une jeune fille nommée Grace Saunders. En avant-première du jeu principal, il n’y a pas de combat réel, car l’idée est plus de montrer ce que le jeu a à offrir. Le jeu complet permettra aux joueurs de choisir entre jouer en tant que détective privé Edward Carnby (Harbour) ou Emily Hartwood (Comer) alors qu’ils « tentent de percer les mystères du manoir hanté – un hôpital de campagne éloigné connu sous le nom de Derceto Manor – et la disparition d’Emily oncle, Jeremy Hartwood. »

Le nouveau jeu est traité comme un nouveau redémarrage de la série sans aucun lien avec les épisodes précédents, servant de mise à jour du titre original sorti en 1992. Écrit par Mikael Hedberg, le nouveau jeu incorporera certains des différents personnages, lieux , et les thèmes des trois premiers Seul dans le noir Jeux. Les joueurs devront traverser le jeu en utilisant leurs connaissances de détective pour résoudre des énigmes tout en déjouant les ennemis avec des armes à feu ou des armes de mêlée, mais sachez que dans la vraie mode d’horreur de survie, les munitions seront très limitées.

« Vous devrez utiliser toutes les balles que vous pouvez trouver », a taquiné Hedberg. « Selon à quel point vous vous sentez vous-même détective, vous pouvez choisir à quel point vous voulez que le jeu vous aide à trouver des indices et où aller ensuite, »





Alone in the Dark est redémarré

THQ Nordique

La série de jeux vidéo lancée en 1992 avec le titre original. On lui a donné sa suite, Seul dans le noir 2 en 1993, suivi de l’arrivée de Seul dans le noir 3 en 1994. En 2001, la franchise revient avec la sortie de Seul dans le noir : le nouveau cauchemar. Un autre redémarrage serait publié avec la version 2008 de Seul dans le noir, bien qu’il y ait des liens dans l’histoire avec le jeu vidéo original, ce qui en fait plus un redémarrage en douceur. La franchise a été mise en ligne en 2015 avec le jeu en ligne uniquement Seul dans le noir : Illuminationbien qu’il n’ait pas été très bien évalué.

Le nouveau Seul dans le noir sortira le 25 octobre 2023. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu en regardant la vidéo ci-dessous.